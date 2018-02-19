Полиция Казани задержала видеоблогеров, инсценировавших похищение человека для розыгрыша

В Казани полиция задержала видеоблогеров, которые для розыгрыша инсценировали похищение человека. Об этом порталу ProKazan.ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

Инцидент произошел 15 февраля в 16.20, однако видео в соцсетях появилось недавно.

На кадрах видно, как молодые люди в масках подъехали к остановке на улице Гоголя и силой затащили в салон автомобиля прохожего. Все это произошло на глазах у горожан. Спустя некоторое время молодых людей задержали.

- В отдел полиции «Вишневский» позвонил очевидец и сообщил, что на остановке общественного транспорта неизвестные похитили молодого человека, - сообщили ProKazan.ru.

Сотрудники полиции задержали 5 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Они были доставлены в отдел полиции и опрошены.

- Все задержанные жители Казани, студенты одного из городских вузов, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в отношении 22-летнего водителя автомобиля возбуждены административные дела за управление автомобилем без регистрационных номеров и движение по автобусной полосе. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия.

Публикация от NARIMAN (@nari_man007) Фев 19, 2018 в 9:05 PST