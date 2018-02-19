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«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы

«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
16+
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы - цифровой платформы, разработанной компанией по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Центрального Банка РФ

Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков.

Единая биометрическая система использует для идентификации два параметра - голосовой профиль и фотоизображение, что позволяет значительно увеличить точность распознавания живого человека. В системе используются решения ряда вендоров биометрического оборудования для каждого параметра идентификации. Открытая архитектура платформы позволяет быстро интегрировать решения новых вендоров и использовать оптимальные алгоритмы распознавания.

Защитные механизмы системы предусматривают отказ от идентификации в случае низкого процента совпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в Единой биометрической системе. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.

«Ростелеком» начал работу над Единой биометрической системой полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране: были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий. Параллельно с этим «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей. Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы - это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию», - комментирует создание первой версии Единой биометрической системы Александр Айвазов, Вице-президент по развитию ПАО «Ростелеком».

«В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40%. Создание Единой биометрической системы – абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов. Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы – большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса. Уверен, что это будет абсолютно востребовано нашими клиентами», – отметил Владимир Верхошинский, член правления ВТБ.

«Тинькофф Банк работает без единого отделения уже более 10 лет - для этого мы построили собственную инфраструктуру из наших специальных представителей, которые доставляют наши продукты по всей стране. Удаленная биометрическая идентификация значительно упростит взаимодействие с клиентами для нас и для других онлайн-банков, а клиенты, в свою очередь, получат больше возможностей для выбора выгодных предложений. Мы приветствуем такой шаг навстречу отрасли и уверены, что внедрение единой биометрической системы поспособствует развитию всего финансового сектора за счет повышения конкуренции и улучшения банковских сервисов. У Тинькофф Банка есть собственные успешные наработки в области тестирования голосовых слепков и распознавания клиентов по фотографии лица, и мы рады поделиться нашим опытом с «Ростелекомом» и другими партнерами в процессе разработки Единой биометрической системы», - комментирует разработку Единой банковской системы Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка.

Запуск Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в различных отраслях - финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг. Использование Единой биометрической системы сделает доступными целый ряд сервисов и услуг, что повысит качество жизни жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, а также жителей мегаполисов, которые не будут привязаны ко времени работы офисов предоставления услуг.

«Внедрение Единой биометрической системы в перспективе позволит упростить взаимодействие граждан и позволит перевести в электронный формат многие процессы: оказание государственных и социальных услуг, а также услуг, связанных с обеспечением национальной безопасности на транспорте, проведение голосования и даже дистанционной переписи населения», - заключает Михаил Бондаренко, Генеральный директор «РТ Лабс».

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», выступает технологическим партнером проекта. Обладая большим опытом работы с информационными системами электронного правительства, «РТ Лабс» займется созданием специализированных информационно-технологических элементов, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление биометрических данных для системы и её интеграцией с инфраструктурой электронного правительства.

*Текст материала предоставлен партнером

ProKazan.ru, 20.02.2018, 14:47

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Комментарии

горожаниннн20 февраля 2018, 15:00
вот и началось порабощение граждан...без ведома и без согласия человека, будут вычислять твои действия даже в туалете! бездельникам больше ведь заняться нечем...
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горожанин20 февраля 2018, 15:02
надо заблокировать ростелеком у себя,перейти на другой тариф...а то слишком многое себе позволяет этот черт
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Горожанин20 февраля 2018, 22:15
ВОТ ОНИ БЕСЫ!
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