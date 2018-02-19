«Манна с неба не посыпется»: Госсовет РТ отклонил законопроект о прямых выборах мэров

Сегодня Госсовет РТ отклонил законопроект о прямых выборов мэров, пишет idelreal.org.

Законопроект представил депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев. Он напомнил, что гражданам запрещают самостоятельно избирать глав муниципалитетов, отметив, что жители должны иметь такое право.

- Этот вопрос имеет место. Но устоявшаяся в республике форма поддерживается другими регионами. Это в рамках закона, в рамках стабильности общества, — сказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, к этому вопросу в республике могут еще вернуться.

- Сначала надо решить проблему финансового обеспечения муниципалитетов. От того что народ пойдет и изберет кого-то, манна с неба не посыпется, - заявил он.

Таким образом, 60 депутатов проголосовали против законопроекта и только 15 за.

Напомним, законопроект внесли ранее депутаты от партии КПРФ Артем Прокофьев, Александр Комисаров и Хафиз Миргалимов. Они предлагали избрание глав Казани и Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов на выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.