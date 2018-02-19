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Татарстану полностью реструктуризировали долг перед федеральным центром

Татарстану полностью реструктуризировали долг перед федеральным центром
16+
Фото: архив ProKazan.ru

Госсовет Татарстана сегодня утвердил дополнительные соглашения о предоставлении бюджету республики федеральных бюджетных кредитов, что позволит полностью реструктурировать долг перед бюджетом России. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента.

По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, Татарстану был реструктуризирован долг на общую сумму 5,7 млрд рублей по трем кредитам, привлеченным в 2016 году со сроком погашения в 2018-2019 годах.

- Остальные 79,2 млрд рублей из имеющегося общего долга Республики Татарстан перед федеральным бюджетом в объеме 84,9 млрд рублей ранее были реструктуризированы на долгосрочной основе, - отметил Радик Гайзатуллин.

Согласно плану реструктуризации, в 2018 – 2019 годах Татарстан ежегодно будет выплачивать по 286 млн 557 тыс. рублей — 5 процентов реструктурированной задолженности. В 2020 году – 573 млн 114,3 тыс. рублей, или 10 процентов задолженности. В 2021 – 2024 годах – по 1 млрд 146,2 млн рублей, или 20 процентов задолженности.

Плата за рассрочку установлена в размере 0,1 процента годовых.

Татарстан имеет один из самый больших объемов госдолга среди субъектов РФ — бюджетные кредиты составляют 88,4 млрд рублей.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов ранее сообщил, что долг всех субъектов РФ на сегодняшний день составляет 2,7 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что "долг Татарстана в рамках всей бюджетной системы невысок". При чем это бюджетные кредиты, которые имеют самый небольшой процент для обслуживания, добавил он.

N. Vildanov, 20.02.2018, 13:59
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин20 февраля 2018, 14:15
Апащему не простит????)
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Горожанин20 февраля 2018, 14:50
Я долг не брал, мне пох
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Горожанин20 февраля 2018, 15:24
Да ну нах8-|
Где деньги?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин20 февраля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Да ну нах8-|
Где деньги?
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Универсиада, Кубок Конфедераций, ЧМ по ногомячу, WorldSkills - все готовится и проводится на кредитные деньги.
0
5
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Горожанин20 февраля 2018, 17:04
Хорошие новости. Давно бы так, а то Татарстан столько денег в казну отдает
1
1
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Горожанин20 февраля 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Универсиада, Кубок Конфедераций, ЧМ по ногомячу, WorldSkills - все готовится и проводится на кредитные деньги.
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Относительно кредитные. Фактически, РТ отдает в федеральный бюджет эти деньги в виде налогов, потом федералы кредитуют РТ. Странная схема, конечно, но вот так...
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Дима Манков20 февраля 2018, 20:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанинчн20 февраля 2018, 20:09
А куда деньги ушли ?
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Ага20 февраля 2018, 22:11
В ответ на комментарий пользователя
Я долг не брал, мне пох
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Ты не брал, но, тянуть с тебя будут. Уже тянут через повышения на различные услуги.
0
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