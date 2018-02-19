Татарстану полностью реструктуризировали долг перед федеральным центром

Госсовет Татарстана сегодня утвердил дополнительные соглашения о предоставлении бюджету республики федеральных бюджетных кредитов, что позволит полностью реструктурировать долг перед бюджетом России. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента.

По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, Татарстану был реструктуризирован долг на общую сумму 5,7 млрд рублей по трем кредитам, привлеченным в 2016 году со сроком погашения в 2018-2019 годах.

- Остальные 79,2 млрд рублей из имеющегося общего долга Республики Татарстан перед федеральным бюджетом в объеме 84,9 млрд рублей ранее были реструктуризированы на долгосрочной основе, - отметил Радик Гайзатуллин.

Согласно плану реструктуризации, в 2018 – 2019 годах Татарстан ежегодно будет выплачивать по 286 млн 557 тыс. рублей — 5 процентов реструктурированной задолженности. В 2020 году – 573 млн 114,3 тыс. рублей, или 10 процентов задолженности. В 2021 – 2024 годах – по 1 млрд 146,2 млн рублей, или 20 процентов задолженности.

Плата за рассрочку установлена в размере 0,1 процента годовых.

Татарстан имеет один из самый больших объемов госдолга среди субъектов РФ — бюджетные кредиты составляют 88,4 млрд рублей.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов ранее сообщил, что долг всех субъектов РФ на сегодняшний день составляет 2,7 трлн рублей. При этом он подчеркнул, что "долг Татарстана в рамках всей бюджетной системы невысок". При чем это бюджетные кредиты, которые имеют самый небольшой процент для обслуживания, добавил он.