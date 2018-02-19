Антимонопольщики назвали самых злостных неплательщиков среди управляющих компаний РТ

Управление федеральной антимонопольной службы РТ опубликовало список недобросовестных должников, уклоняющихся от уплаты штрафа за административные правонарушения, передает пресс-служба ведомства.

Так, в этот список попали компании ООО «УК ЖКХ Химстрой» (2 штрафа на общую сумму 300 тысяч рублей), ООО «Химгрупп» (241,2 тысячи рублей), ООО «СПУ «Тозелеш» и ООО «ПремьерПарк»: каждая по 200 тысяч рублей, АО «ЦПКПУ» (2 штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

По 101 тыс рублей долга у компаний ООО «Медимпорт», ООО «Центр защиты и права», ООО «Закон и порядок». По 100 тыс задолжали ООО «Мемор», ЗАО «Дорожник», ООО «Мален», ООО «Плодкам», ООО «Ферга» и ООО «Земельное бюро Елабужского района г. Елабуга».

А в числе самых крупных должников фигурируют служащие Бирюлей и исполкома Бугульминского района, а также должностные лица ООО «АК «Ирбис Консалтинг», ООО «Стройинвестцентр», ООО СПУ «Тозелеш».