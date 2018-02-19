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Антимонопольщики назвали самых злостных неплательщиков среди управляющих компаний РТ

Антимонопольщики назвали самых злостных неплательщиков среди управляющих компаний РТ
16+
Фото: ProKazan.ru

Управление федеральной антимонопольной службы РТ опубликовало список недобросовестных должников, уклоняющихся от уплаты штрафа за административные правонарушения, передает пресс-служба ведомства.

Так, в этот список попали компании ООО «УК ЖКХ Химстрой» (2 штрафа на общую сумму 300 тысяч рублей), ООО «Химгрупп» (241,2 тысячи рублей), ООО «СПУ «Тозелеш» и ООО «ПремьерПарк»: каждая по 200 тысяч рублей, АО «ЦПКПУ» (2 штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

По 101 тыс рублей долга у компаний ООО «Медимпорт», ООО «Центр защиты и права», ООО «Закон и порядок». По 100 тыс задолжали ООО «Мемор», ЗАО «Дорожник», ООО «Мален», ООО «Плодкам», ООО «Ферга» и ООО «Земельное бюро Елабужского района г. Елабуга».

А в числе самых крупных должников фигурируют служащие Бирюлей и исполкома Бугульминского района, а также должностные лица ООО «АК «Ирбис Консалтинг», ООО «Стройинвестцентр», ООО СПУ «Тозелеш».

Люция Кашапова, 20.02.2018, 13:51
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин20 февраля 2018, 14:01
Круговорот бабла в природе. Не штрафовать их надо, а сажать.
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татарочка20 февраля 2018, 15:20
Как в Китае ,нужно применять смертную казнь, глядишь и поубавится тех кто ворует
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Горожанин20 февраля 2018, 17:02
Патрон в патронник чик чик..... и ни кто, ни кому не должен))))))))
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Горожанин20 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Патрон в патронник чик чик..... и ни кто, ни кому не должен))))))))
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Один патрон, сделает только ''пук ''.А чтоб.чик чик, надо два патрона.:-P
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Дима Манков20 февраля 2018, 20:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Горожанин20 февраля 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
Как в Китае ,нужно применять смертную казнь, глядишь и поубавится тех кто ворует
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да пусть как в европе сроки реальные давали хоть
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