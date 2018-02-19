Глава МВД по РТ: Мы знаем, кто устроил погром на Ново-Татарском кладбище

По словам Артема Хохорина, сейчас ведется поиск доказательств

Глава МВД по РТ Артем Хохорин сегодня на заседании Госсовета РТ заявил о том, что им известно, кто устроил погром на на Ново-Татарском кладбище произошел в сентябре 2016 года, тогда были повреждены 123 надгробных памятника умершим.

- Мы представляем, кто совершил преступление, но дело находится в ведении Следственного комитета. Пока доказательств причастности этих лиц нет, – ответил Артем Хохорин на вопрос депутата Разиля Валеева.

По одной из версий, погром на кладбище устроили 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов, которые после этого убили темнокожего студента КФУ.

Также депутат спросил о том, как продвигаются поиски пропавшего имама Сулеймана Зарипова, который исчез вместе с другом из ОАЭ два года назад.

Хохорин ответил, что дело о пропаже имама находится в Следственном комитете и вопросы нужно адресовать к следствию.



- Мы с ФСБ провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Все материалы представлены, – отметил министр.