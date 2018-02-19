Хоккеист «Нефтехимика» сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане

Нападающий сборной Словении и нижнекамского «Нефтехимика» Жига Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит оставшуюся часть Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Отмечается, что тест 29-летнего игрока дал положительный результат на фенотерол. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в олимпийском Пхенчхане завершилась лыжная эстафета 4х5 км. Российские спортсмены взошли на пьедестал почета, выиграв серебряную медаль. В эстафете участвовали зеленодолец Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Золото завоевала сборная Норвегии, бронза у команды Франции. Эта медаль стала десятой наградой российской сборной на ОИ-2018.