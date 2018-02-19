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В боях в Сирии и Ираке погибли десять боевиков из Татарстана‍

В боях в Сирии и Ираке погибли десять боевиков из Татарстана‍
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Фото: Flickr

В Сирии и Ираке во время боевых действий погибли десять выходцев из Татарстана, об этом говорится в материалах МВД по РТ, размещенных на сайте Госсовета республики к предстоящей сессии.

Всего в Сирию и Ирак выехали свыше 80 жителей Татарстана, в 2014-2017 годах в Россию из зоны боевых действий вернулись восемь жителей республики, их осудили по статье "организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Сейчас 78 жителей Татарстана, уехавшие в Сирию, объявлены в розыск.

Отметим, Россия начала операцию против террористов в Сирии в сентябре 2015 года. За все это время в арабской республике погибли несколько жителей Казани, воюющих на стороне правительственных сил, их точное количество неизвестно.

N. Vildanov, 20.02.2018, 08:09
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин20 февраля 2018, 09:07
Жалко людей, хоть и понимаешь, что слудиои они за деньги. Но они не пошли бы, если б у них была иная возможность обеспечивать свои семьи, не всем же у кормушки быть...
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Горожанин20 февраля 2018, 09:13
Таких надо закрывать надолго. Это как животные попробовшие вкус человеческой крови!
0
6
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Горожанин20 февраля 2018, 09:14
В ответ на комментарий пользователя
Жалко людей, хоть и понимаешь, что слудиои они за деньги. Но они не пошли бы, если б у них была иная возможность обеспечивать свои семьи, не всем же у кормушки быть...
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Не оправдывай их!
2
8
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Горожанин20 февраля 2018, 09:17
В ответ на комментарий пользователя
Жалко людей, хоть и понимаешь, что слудиои они за деньги. Но они не пошли бы, если б у них была иная возможность обеспечивать свои семьи, не всем же у кормушки быть...
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Мозг? Не, не слышал.
1
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Горожанин20 февраля 2018, 09:19
Это вам за пацанов!
0
0
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Горожанин20 февраля 2018, 09:24
В ответ на комментарий пользователя
Жалко людей, хоть и понимаешь, что слудиои они за деньги. Но они не пошли бы, если б у них была иная возможность обеспечивать свои семьи, не всем же у кормушки быть...
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Почему то кто хочет работать то работает, кто не хочет у него вечно все виноваты, а не он.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин20 февраля 2018, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
Жалко людей, хоть и понимаешь, что слудиои они за деньги. Но они не пошли бы, если б у них была иная возможность обеспечивать свои семьи, не всем же у кормушки быть...
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За деньги, в первую очередь, вообще то погибают в Сирии официальные военнослужащие РФ и неофициальные Вагнеры (ах как патриотично Вова, хайль гитлер одобряе - В 2016 году Дмитрий Уткин посетил празднование Дня Героев Отечества в Кремле как награждённый орденами Мужества и сфотографировался с президентом Владимиром Путиным и другими военными.).
0
0
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Горожанин20 февраля 2018, 09:35
В ответ на комментарий пользователя
Таких надо закрывать надолго. Это как животные попробовшие вкус человеческой крови!
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Зачем закрывать, валить
0
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