В боях в Сирии и Ираке погибли десять боевиков из Татарстана‍

В Сирии и Ираке во время боевых действий погибли десять выходцев из Татарстана, об этом говорится в материалах МВД по РТ, размещенных на сайте Госсовета республики к предстоящей сессии.

Всего в Сирию и Ирак выехали свыше 80 жителей Татарстана, в 2014-2017 годах в Россию из зоны боевых действий вернулись восемь жителей республики, их осудили по статье "организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Сейчас 78 жителей Татарстана, уехавшие в Сирию, объявлены в розыск.

Отметим, Россия начала операцию против террористов в Сирии в сентябре 2015 года. За все это время в арабской республике погибли несколько жителей Казани, воюющих на стороне правительственных сил, их точное количество неизвестно.