Верховный суд РТ отказал в выплате компенсации противнице татарского языка

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Ольги Зиятдиновой, которая выступает против преподавания татарского языка, пишет «Idel.Реалии».

Сама Зиятдинова на заседание не явилась, поскольку находится в Москве, опасаясь «незаконного преследования».

- Верховный суд РТ принял решение оставить решение Вахитовского райсуда Казани без изменения, а ее апелляционную жалобу без удовлетворения, - говорится в сообщении.

Напомним, Ольга Гавриленко в августе обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к казанской кадетской школе-интернату имени Кузнецова с требованием выплатить ей компенсацию в 2,75 млн рублей за то, что ее сын изучал татарский язык. В итоге суд отказал ей в иске.

Чуть позже женщина сообщила, что у нее дома был проведен обыск. По словам Ольги Зиятдиновой-Гавриленко, 9 февраля около 18:00 к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов, якобы им поступило сообщение, что женщина хранит дома экстремистскую литературу. По словам жительницы Казани, ей не показали ордер на обыск и не дали вызвать адвоката.

- И ничего не найдя изъяли мои вещи: планшет, ноутбук, флешки, все мои телефоны, симкарты и под давлением на моего несовершеннолетнего сына отобрали телефон моего ребенка, который нужен для процесса обучения (электронный дневник), — написала Зиятдинова.

Также Ольга Зиятдинова-Гавриленко в конце письма сообщила, что в случае ее смерти или покушения на нее необходимо обратиться к руководству республики и Казани.