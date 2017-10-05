В Зеленодольске отремонтируют «горбатый» мост и построят лыжные базы

Недавно Зеленодольск в очередной раз посетил президент Татарстана. Рустам Минниханов пообещал горожанам решить несколько проблем.

«Горбатый мост» дождется ремонта

Мост, соединяющий улицу Озерную с Новостроительной, вызывал у водителей серьезные опасения. Состояние опор и перекрытий настолько плачевно, что он мог обрушиться в любой момент на проходящие под ним поезда, машины или людей.

Рустам Минниханов пообещал выделить из бюджета деньги на ремонт этого «горбатого» моста, колонны которого уже даже выглядят подозрительно.

В Зеленодольске объявят охоту на вандалов

В Зеленодольске решили всерьез взяться за вандалов. За последние годы в городе проведено масштабное благоустройство озера и парка "Авангард". Увы, общественные пространства страдают от хулиганов, которые выламывают архитектурные объекты и бьют фонари.

Мэр Зеленодольска предложил президенту РТ ужесточить наказания за вандализм. Минниханов одобрил идею и дал указание прокуратуре заняться этим вопросом. Не исключено, что в парках и скверах появятся охранники-волонтеры.

Коммунальная революция в Зеленодольске

Похоже "коммунальная революция" добралась и до Зеленодольска. Многоквартирные дома, как и в Казани, начнут переводить на индивидуальные тепловые пункты. То есть в дом будет подаваться только холодная вода, которую уже на месте подогреют до нужной жильцам температуры.

Проблем с отсутствием горячей воды станет меньше. Сам город эту "революцию" не потянет, так как цена вопроса - 500 миллионов рублей. Минниханов обещал помочь деньгами.

Александр Тыгин попросил президента РТ помочь со строительством в микрорайоне Мирный и поселке Васильево модульных лыжных баз.

- Искать на это деньги все же должны городские власти, - упрекнул мэра Рустам Минниханов, но поручил минстрою РТ проработать и этот вопрос.