В Казани бойцовский клуб «Стрелка» переехал на улицу Баумана

Казанский бойцовский клуб «Стрелка» переехал на улицу Баумана. Первый кулачный бой в этом году прошел уже в минувшую субботу в баре «Гадкий койот». Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Отмечается, что в дальнейшем клуб планирует обзавестись постоянной локацией боев.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Кировского района Казани, полиция и МЧС проверили кулачные бои в рамках бойцовского турнира «Стрелка», который проходил в здании бывшей швейной фабрики купца Алафузова.

В помещении, где проходили бои, уже были найдены нарушения - отсутствие отопления и водопровода, а также использование газовых обогревателей. Налоговая служба также должна была проверить, куда и как расходовались вырученные за входные билеты деньги и платились ли с этих сумм налоги. О результатах проверки пока не сообщалось.