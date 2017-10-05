В Казани поймали парня, который смешал взрывчатое вещество и спрятал его дома в банку

В Казани 15 февраля правоохранительные органы задержали 20-летнего парня, который у себя дома в квартире по улице Чистопольская смешал взрывчатое вещество, а после пересыпал в банку и спрятал. На подозреваемого завели уголовное дело, сообщили ProKazan.ru.

Предварительно, парень в феврале у себя дома изготовил из алюминиевой пудры, головок от спичек и пороха, смешанного с одним из химических веществ, смесь, которая, по данным исследования, может быть использована для создания самодельного взрывного устройства.

- Всего им было создано около 40 грамм взрывчатого вещества, которое он спрятал в банке из-под кофе. На него было возбуждено дело по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ", - сообщили ProKazan.ru.

Свою вину парень признал, сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.

Выясняется, для чего именно подозреваемый смешал взрывчатое вещество, идет расследование.