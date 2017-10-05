Убийство девочки отчимом в центре Казани попало на камеры видеонаблюдения

В Сети появилось видео убийства 16-летней ученицы 10 класса, которую зарезал ее 39-летний отчим, инцидент, напомним, случился вечером в субботу, 17 февраля.

По данным Следственного комитета, девочка жила вместе с матерью, младшим братом и отчимом в квартире по проспекту Победы.

За несколько часов до убийства девочка рассказала матери, что отчим занимался с ней сексом, после чего женщина потребовала, чтобы тот ушел из их дома.

- Однако в дальнейшем семья повела младшего ребенка на занятия в спортивную секцию. На улице Петербургской отчим с падчерицей ненадолго остались наедине, после чего он позвонил супруге и сообщил, что убил девочку, - отметили в СК.

В дальнейшем мужчина был найден зарезанным около гаражей на улице Хади Такташа, по одной из версий, он покончил с собой.

Следственный комитет продолжает расследование.