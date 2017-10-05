Под Казанью в колонии убийца чуть не лишился глаза, поскользнувшись в столовой

В Зеленодольском районе Татарстана в местной колонии отбывающий шестилетний срок за убийство 25-летний парень из Узбекистана чуть не лишился глаза, поскользнувшись в столовой. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Утром 16 февраля заключенный, по его словам, подскользнулся в столовой и ударился головой о крючок металлического бачка для переноски пищи. В результате парень чуть не лишился глаза - у него диагностировали контузию левого глаза и рваную рану окологлазничной области, ему была оказана медицинская помощь - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту в СИЗО проводят проверку.