В Казани стали реже умирать от раковых заболеваний

В Казани стали реже умирать от онкологических заболеваний. За прошлый год смертность онкобольных снизилась на 6,8%. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения города Ильнур Халфиев.

По словам Халфиева, доля выявленных злокачественных образований на ранней стадии увеличилась на 3,3%, одногодичная летальность и доля запущенных случаев снизились на 4,8%.

- Показатель смертности снизился на 4%, а смертность среди трудоспособного населения упала на 7,8%, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что последние девять лет уровень рождаемости в Казани превышает уровень смертности. Так, в 2017 году в Казани родилось 21888 детей, что на 10,9% меньше, чем в 2016 году. Снижение связано с вступлением в репродуктивный возраст малочисленного поколения 90-х годов.

При этом отмечается, что количество родившихся мальчиков больше, чем девочек.