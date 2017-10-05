В Татарстане на ледовой переправе угнали снегоход, забрав его на тест-драйв

В Актанышском районе Татарстана неизвестный угнал на ледовой переправе снегоход Ski-Doo Skandic, взяв его на тест-драйв под предлогом покупки. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 18 февраля около 15 часов на переправе через реку Белая у деревни Азякуль неизвестный мужчина под предлогом покупки одолжил у жителя Башкортостана снегоход стоимостью почти 1 млн рублей, после чего уехал на нем, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Приволжском районе Казани на улице Роторная сгорел Peugeot с прицепом, на котором был снегоход.