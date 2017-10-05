В Татарстане водитель такси насмерть отравился выхлопными газами в своем авто

В Лениногорске нашли мертвым 30-летнего таксиста, который в своем авто отравился выхлопными газами. Информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, тело таксиста было найдено днем 16 февраля в гараже по улице Чайковского.

- Он был обнаружен в своей "Ладе" 12-й модели, к тому моменту он был мертв несколько часов, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас Следственный комитет рассматривает разные версии произошедшего, предварительно, сама машина была технически исправна.