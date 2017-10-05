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В Татарстане водитель такси насмерть отравился выхлопными газами в своем авто

В Татарстане водитель такси насмерть отравился выхлопными газами в своем авто
16+
Фото: личная страница vk.com

В Лениногорске нашли мертвым 30-летнего таксиста, который в своем авто отравился выхлопными газами. Информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, тело таксиста было найдено днем 16 февраля в гараже по улице Чайковского.

- Он был обнаружен в своей "Ладе" 12-й модели, к тому моменту он был мертв несколько часов, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас Следственный комитет рассматривает разные версии произошедшего, предварительно, сама машина была технически исправна.

A. Nabiullin, 19.02.2018, 14:10
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин19 февраля 2018, 14:29
Молодёжь не видит будущего. Кто вешается, кто угарным газом тратится. Видно понял, трудом таксиста не разбогатеть.
5
11
Согласны с автором?
Димон19 февраля 2018, 14:46
А че на фото ди джей какой то, а не таксист?
3
6
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
А че на фото ди джей какой то, а не таксист?
Развернуть
Ди джей не может быть таксистом?
1
6
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 16:14
Курнул как многие из таксистов!
3
1
Согласны с автором?

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