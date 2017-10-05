Минниханов — французскому послу: «У нас любят Францию, особенно те, у кого есть деньги»

Президент Татарстана в Казани встретился с послом Франции в России Сильви Берманн

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с послом Франции в России Сильви Берманн, передает пресс-служба президента РТ.

Так, в ходе встречи глава республики отметил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Францией.

- В республике очень любят Францию, особенно те, у кого есть немножко денег, — посмотреть и соответствовать всем современным мировым модам. Париж и вообще Франция — страна с интересными возможностями для туристов, и для отдыха прекрасная, - отметил Минниханов.

Президент Татарстана также рассказал об экономике республики и наиболее перспективных проектах.

- Мы готовы к сотрудничеству на взаимовыгодной основе и развитию наших связей с французским бизнесом. По итогам 9 месяцев 2017 года товарооборот Татарстана и Франции существенно вырос, динамика значительная и есть возможность восстановить товарооборот, - добавил Минниханов.

Напомним, в прошлом году Казань посетила мэр Парижа Анн Идальго. А в самом центре Парижа на Марсовом поле прошло празднование Сабантуя.