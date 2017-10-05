Жителя Казани задержали за угрозы убить президента России и взорвать мечеть

В Казани задержали 31-летнего мужчину, который сообщил ФСБ о своей готовности убить президента России, а также взорвать один из отделов полиции и мечеть. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Подозреваемый инвалид, проживающий на улице Четаева, вечером 16 февраля позвонил и рассказал ФСБ о том, что ему присвоено звание "Герой России", однако не выдают соответствующую награду. Поэтому он собирается убить президента, взорвать отдел полиции и мечеть в Чистополе, - рассказали ProKazan.ru.

Мужчина был задержан полицейскими.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.