Обзор тендеров: в Казани потратят миллиарды на ремонт дорог и закупку автобусов к ЧМ-2018

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

К осени отремонтируют более 11 км дорог

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при минтрансе РТ разместило сразу несколько тендеров на ремонт дорог в Казани. В общей сложности приведут в порядок более 11 км дорожного полотна, на эти цели из бюджета республики выделят 612,5 миллионов рублей.

1. ул. Академика Глушко

Отремонтируют 2 км дорожного полотна, 74,2 млн рублей, до 23 августа сентября



2. Ленинская дамба (от ул.Чистопольская до границы с Вахитовским районом)

Отремонтируют 1,8 км дорожного полотна, 114,9 млн рублей, до 5 сентября

3. ул.Короленко (от пр.Ямашева до ул.Воровского)

Отремонтируют 1,8 км дорожного полотна, 91,2 млн рублей, до 5 сентября

4. ул.Дубравная

Отремонтируют 2,1 км дорожного полотна, 122,3 млн рублей, до 5 сентября

5. площадь Тысячелетия

Отремонтируют 0,7 км дорожного полотна, 39,9 млн рублей, до 21 августа

6. ул.Восстания (от ул.Декабристов до Горьковского шоссе)

Отремонтируют 2,8 км дорожного полотна, 170 млн рублей, до 21 августа

Ремонт предстоит также на улицах Копылова, Аделя Кутуя, Шуртыгина, Искра, Толстого, Клары Цеткин, Павлюхина, Даурской и Ломжинской, а также на Оренбургском тракте и Аметьевской магистрали.

Миллиард на красные автобусы

"ПАТП №2" закупить по лизингу новые автобусы к ЧМ-2018. 64 "краснобуса" обойдутся предприятие в 785 миллионов рублей. Ожидается, что они будут низкопольные, с большой вместимостью, в салоне будет 4 светодиодных табло.

Марка автобусов не указана, но судя по техническим характеристикам, речь может идти о "МАЗах".

40 LED-панелей для казанского аэропорта

Международный аэропорт "Казань" планирует приобрести жидкокристаллические дисплеи. За 40 панелей, которые должны работать на операционной системе "Линукс", готовы выложить 3,7 миллионов рублей.

Из документов, приложенных к госзаказу, ясно, что 24 из LED-панелей должны быть с диагональю в 49 дюймов, 14 — 32-дюймовых, еще два — 43-дюймовых. Назначение нясно. Возможно их используют в качестве информационного табло или для оформления видеостены.