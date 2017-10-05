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Обзор тендеров: в Казани потратят миллиарды на ремонт дорог и закупку автобусов к ЧМ-2018

Обзор тендеров: в Казани потратят миллиарды на ремонт дорог и закупку автобусов к ЧМ-2018
16+
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

К осени отремонтируют более 11 км дорог

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при минтрансе РТ разместило сразу несколько тендеров на ремонт дорог в Казани. В общей сложности приведут в порядок более 11 км дорожного полотна, на эти цели из бюджета республики выделят 612,5 миллионов рублей. 

1. ул. Академика Глушко 
Отремонтируют 2 км дорожного полотна, 74,2 млн рублей, до 23 августа сентября

2. Ленинская дамба (от ул.Чистопольская до границы с Вахитовским районом)

Отремонтируют 1,8 км дорожного полотна, 114,9 млн рублей, до 5 сентября

3. ул.Короленко (от пр.Ямашева до ул.Воровского)
Отремонтируют 1,8 км дорожного полотна, 91,2 млн рублей, до 5 сентября

4. ул.Дубравная
Отремонтируют 2,1 км дорожного полотна, 122,3 млн рублей, до 5 сентября

5. площадь Тысячелетия
Отремонтируют 0,7 км дорожного полотна, 39,9 млн рублей, до 21 августа

6. ул.Восстания (от ул.Декабристов до Горьковского шоссе)
Отремонтируют 2,8 км дорожного полотна, 170 млн рублей, до 21 августа

Ремонт предстоит также на улицах Копылова, Аделя Кутуя, Шуртыгина, Искра, Толстого, Клары Цеткин, Павлюхина,  Даурской и Ломжинской, а также на Оренбургском тракте и Аметьевской магистрали.

Миллиард на красные автобусы

"ПАТП №2" закупить по лизингу новые автобусы к ЧМ-2018. 64 "краснобуса" обойдутся предприятие в 785 миллионов рублей. Ожидается, что они будут низкопольные, с большой вместимостью, в салоне будет 4 светодиодных табло.

Марка автобусов не указана, но судя по техническим характеристикам, речь может идти о "МАЗах".

40 LED-панелей для казанского аэропорта

Международный аэропорт "Казань" планирует приобрести жидкокристаллические дисплеи. За 40 панелей, которые должны работать на операционной системе "Линукс", готовы выложить 3,7 миллионов рублей. 

Из документов, приложенных к госзаказу, ясно, что 24 из LED-панелей должны быть с диагональю в 49 дюймов, 14 — 32-дюймовых, еще два — 43-дюймовых. Назначение нясно. Возможно их используют в качестве информационного табло или для оформления видеостены.

Рамиль Бикмуллин, 19.02.2018, 17:39
Тэги: Тендеры
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Комментарии

Горожанин19 февраля 2018, 18:03
Вкладчикам же развалившихся банков не было средств на возврат , а тут вдруг миллиарды ,вопрос откуда??
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Алекс19 февраля 2018, 18:10
Один телек в среднем 100 тысяч рублей ! Омыв денег в эпоху Путина стал все наглее и наглее !
3
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Горожанин19 февраля 2018, 18:12
а кто сказал, что новые автобусы будут красные? Да и цвет роли не играет
4
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Горожанин19 февраля 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
а кто сказал, что новые автобусы будут красные? Да и цвет роли не играет
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По правилам перевозок автобусы должны быть красные.
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7
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Горожанин19 февраля 2018, 18:24
вот попилят бабало.
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Горожанин19 февраля 2018, 19:15
Чесно бедный Курбан Бикиевич. Мне его так жалко по чесноку. Поднял Ростов. А клан татарии как всегда пообещали золотые горы. Как Метшин Грасии. А набиулину Метшин говорил: вот когда мы выиграем лигу европы. Подпишешь конкракт с барсой или реалом. А сам Метшин тихонько незаметно свалил. И Грасию кинули. Одним словом: "мужик". Они там на сборах норвежским клубам каким то проигрывают. Сначала Метшин развалил всё. Потом Курбана пригласил в Казань с его подачи. А Миниханнов повёлся. Мне кажется что Рубин в 2019 году будет играть в первом дивизионе. За чтобы не брался этот МЭР всё сквозь пальцев. На..уй он такой нужен. Есть более сильные кандидаты. Давно Москве надо подумать об этом. Ладно хоть кормушку забрал у них ФЦ. А то за счет этого и жили. С сувиринитетом. Пускай сами попробуют? На общих основаниях ознакомившись с юр. вопросами конституции России. А конституцию татарстан можно оставить на полке как история. Курбан смотри инсульт не схвати. И сердце береги. И вообще КББ четки зря порвал. Аллах на тебя зол. А ты всем своим футбалистам про Аллаха говоришь. КББ буть мужиком. Ты принял когда то решение поехать в Ростов. И там Аллах давал тебе многое. А сейчас я считаю что ты поступил не перед нами обычными людьми, а перед Аллахом о котором ты так много говоришь, как предатель. И когда рвёшь четки, задумайся что ты делаешь? Сам же делаешь зикр. И тут же рвёшь связь. Задумайся почему тебе Аллах не помогает
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Горожанин19 февраля 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
По правилам перевозок автобусы должны быть красные.
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почему тогда они не во всех городах красные?
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Горожанин19 февраля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Чесно бедный Курбан Бикиевич. Мне его так жалко по чесноку. Поднял Ростов. А клан татарии как всегда пообещали золотые горы. Как Метшин Грасии. А набиулину Метшин говорил: вот когда мы выиграем лигу европы. Подпишешь конкракт с барсой или реалом. А сам Метшин тихонько незаметно свалил. И Грасию кинули. Одним словом: "мужик". Они там на сборах норвежским клубам каким то проигрывают. Сначала Метшин развалил всё. Потом Курбана пригласил в Казань с его подачи. А Миниханнов повёлся. Мне кажется что Рубин в 2019 году будет играть в первом дивизионе. За чтобы не брался этот МЭР всё сквозь пальцев. На..уй он такой нужен. Есть более сильные кандидаты. Давно Москве надо подумать об этом. Ладно хоть кормушку забрал у них ФЦ. А то за счет этого и жили. С сувиринитетом. Пускай сами попробуют? На общих основаниях ознакомившись с юр. вопросами конституции России. А конституцию татарстан можно оставить на полке как история. Курбан смотри инсульт не схвати. И сердце береги. И вообще КББ четки зря порвал. Аллах на тебя зол. А ты всем своим футбалистам про Аллаха говоришь. КББ буть мужиком. Ты принял когда то решение поехать в Ростов. И там Аллах давал тебе многое. А сейчас я считаю что ты поступил не перед нами обычными людьми, а перед Аллахом о котором ты так много говоришь, как предатель. И когда рвёшь четки, задумайся что ты делаешь? Сам же делаешь зикр. И тут же рвёшь связь. Задумайся почему тебе Аллах не помогает
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Грасия сам не показал никакого результата, никаких абсолютно улучшений. Поэтому ничего , плакать по нему не будем. А Метшин что развали? Он им обновил тренировочную базу. А почему футболисты просто не могут играть достойно, а все ждут чуда какого-то.
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Горожанин19 февраля 2018, 20:36
Курбан Бекиевич это тебе секрет на твоё будущее от Аллаха. Не даю 100% гарантий что ты станешь как пророк Ибрахим а.с. которого кинут в огонь при проигроше Рубина во всех и вся. Но если ты не будешь гореть в огне, то я тебя буду считать тебя из разряда авлия. И моё почтение к тебе. И вообще я считаю что в татарстане собралась шайка миркантильных, корыстных, подлых, гордых, ненавистных, злых, скверных, проклятых. ККБ принимай решение сам.Чё как баба? Будь мужиком. Ты зае..л всех уже. Прими решение. И попробуй сам. Ну а дальше посмотрим: как ты договоришься с Аллахом. А так палец вниз. И я имею полное право судить тебя и твои действия. Видно же по какой дорожке ты пошёл.
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Горожанин19 февраля 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
почему тогда они не во всех городах красные?
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Потому что каждый город устанавливает свои правила маршрутных городских перевозок.
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Горожанин19 февраля 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Грасия сам не показал никакого результата, никаких абсолютно улучшений. Поэтому ничего , плакать по нему не будем. А Метшин что развали? Он им обновил тренировочную базу. А почему футболисты просто не могут играть достойно, а все ждут чуда какого-то.
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Да потому что за что не берется Метшин везде гоуно. И он верит в чудо.Он просто Решил решить вопрос как думает. Я его не обвиняю. Но реально я знаю его конкректное место. И знаю места людей к которым он хотел бы ввойти в доверие. А люди как говорится это стстема. А в системе всегда есть ЧЕЛОВЕК специально подчёркиваю который стоит во глове иерархии. И я помню одну вещь: когда меня подстреливал один приверженец из его команды. Близнец тоесть. И когда он хотел застрелить. Он сказал:это всего лишь человек. А тринити сказала: попробуй увернись от этого.?. Поэтому и верим в чудо:) и в избранных:). Как ледяной джек, из мульта "хранители снов", который навалил в мэрию 3 метровые сугробы. Люди верте в себя а не в этих хитрожопых мишаринов, которым вы служите на подсознательном уровне. Они всё делают чтобы овладеть вами, вашей энергией лишь бы пополнить свою силу за счет вас как эгрегор или маятник. А вот ...уй им. Пускай МЭР попробует сам.
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Горожанин19 февраля 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Да потому что за что не берется Метшин везде гоуно. И он верит в чудо.Он просто Решил решить вопрос как думает. Я его не обвиняю. Но реально я знаю его конкректное место. И знаю места людей к которым он хотел бы ввойти в доверие. А люди как говорится это стстема. А в системе всегда есть ЧЕЛОВЕК специально подчёркиваю который стоит во глове иерархии. И я помню одну вещь: когда меня подстреливал один приверженец из его команды. Близнец тоесть. И когда он хотел застрелить. Он сказал:это всего лишь человек. А тринити сказала: попробуй увернись от этого.?. Поэтому и верим в чудо:) и в избранных:). Как ледяной джек, из мульта "хранители снов", который навалил в мэрию 3 метровые сугробы. Люди верте в себя а не в этих хитрожопых мишаринов, которым вы служите на подсознательном уровне. Они всё делают чтобы овладеть вами, вашей энергией лишь бы пополнить свою силу за счет вас как эгрегор или маятник. А вот ...уй им. Пускай МЭР попробует сам.
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после первого предложения даже читать до конца не стал. Всемогущий и всезнающий аноним тут...
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Горожанин19 февраля 2018, 21:34
Новые автобусы должны порадовать - большие и удобные.
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Горожанин19 февраля 2018, 21:44
Вы почитайте: Мулдашева Эрнста Рифгатовича. В аббриавиатуре МЭР. И если чесно: когда то этот МЭР мне говорил: а ты попробуй сам!. И говорил очень яхидным и самоуверенным голосом. И я будучи обычным обывателем. Хотел оправдать его ожидания. Чтобы я поверил в него. Что он решает. Но моуадмозели фрау и мадам всё получилось 100% наооборот. Что сам Метшин еле остался при своих делах. Это еще раз подчёркивает , что этот мэр казани хитрожопый человек, он исчет людей с хорошей родословной, и хочет усилить себя за счёт других людей. И встать воглаве людей которые его подпитывают. Поймите люди вас используют как марионеток, за счет вашей родословной. Ну а так мне пох..й я реально уважаю своего деда. Он мне сказал один раз: улым поступай ИМЕННО ТАК. Ну а потом умер с улыбкой на лице когда поехал на пятничную молитву. Дай Аллах чтобы я был близок к своему деду, и чтобы эта Метшинсковая родословная канула в неизвесность. И чтобы фомилюю Метшин забыли раз и на всегда. вообщем в таторстане. С политическй точки зрения есть свои подводные камни. Этот миник закрывает на ах..ные недоработки Метшина, только лишь из за того что тот ему подмахивает. А на самом деле жена Метшина Гульнара. Это еще тот волк. Это получается не метшин мужик который принимает решения, а на самом деле она. Да согласен Гульнара сильный человек. Она очень сильно много старается. Для "СЕМЬИ" это как "семь и я" семиричный человек. Я реально понимаю её как женщину, и Метшину повезло с ней, и только. На самом деле в нашей жизни есть такое, что не словом сказать не пером описать, что как гврца и даже жена не помогла. А так Метшин без жены ноль без палочки. Так а кто помогает этой семье Метшиных? Мама Разия. Она молится за своего сына., так как рай под ногами наших матерей. Это его ангел хранитель. А мой ангел хранитель: это Аллах так как я познал Его через моего деда приблежённого к Аллаху. Моя мать. И мой Отец. А мой дед через Аллаха , сам дал мне познать что моя мать ближе даже чем мой отец. И в Исламе не пойму почему так должно быть: кто кровнее ? Мать или отец? А с.а.с сказал трижды мать а на четвертый ответил: отец
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Горожанин19 февраля 2018, 22:02
Просто искренне. Дай Аллах мне быть ближе всех к Тебе помимо тех, кто осознал это, что я ближе к Тебе. И быть Твоим другом, тоесть счастливым человеком, а моим врагам Дай такую жизнь, чтобы они боролись за своё счастье как за закатом уходящего солнца. Помоему справедливо на все 1000%
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Горожанин19 февраля 2018, 22:14
Нынешние автобусы уже выходят из срока годности, так сказать. 10 лет и не более же. Поэтому зачем рисковать, нужно новые закупить
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