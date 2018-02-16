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В России поваренная соль подорожает на десять процентов

В России поваренная соль подорожает на десять процентов
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Фото: pixabay.com

В России с 1 марта 2018 года ужесточаются требования к качеству поваренной соли. В ней должно быть больше хлорида натрия — основного компонента продукта (именно он обеспечивает соленый вкус) — и меньше примесей других элементов. Эти нормы зафиксированы в новой редакции ГОСТа на соль, который подготовили и утвердили в Росстандарте. Из-за новых требований к товару изготовителям придется увеличить издержки на производство, поэтому соль может подорожать примерно на 10%, предупредили эксперты.

Новый ГОСТ вступает в силу с 1 марта 2018 года, но до 2021 года будет работать в тестовом режиме — это следует из приказа службы от 28 декабря 2017 года за подписью замглавы ведомства Антона Шалаева. Через три года новый ГОСТ заработает в полном объеме, отмечают «Известия».

Производителям придется повысить долю содержащегося в продукции хлорида натрия — основного компонента соли. Так, его новый объем должен быть не менее 99,8% от массы продукции для сорта экстра, а для высшего сорта — не менее 98,6%. Сейчас ГОСТ на поваренную соль допускает содержание хлорида натрия в 99,7 и 98,4% соответственно.

Также соль должна быть максимально очищена от примесей: ионов калия, магния, сульфатов, оксида железа и других. 

Аналитик компании «Соль Руси» Алексей Репин отметил, что новый ГОСТ приведет к удорожанию соли.

— Те производители, которые сейчас предлагают пищевую соль с низкими характеристиками и большим количеством примесей, будут вынуждены дополнительно очищать сырье. Это связано с установкой дорогостоящего оборудования, - заявил Репин.

В итоге, уверен он, компании повысят цены на свою продукцию в среднем на 10%. По данным Росстата, в декабре 2017 года 1 кг поваренной соли стоил 12,73 рубля.

N. Vildanov, 19.02.2018, 08:49
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин19 февраля 2018, 08:51
Что ж за месяц волшебный такой? Что всё с марта то начинается?
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Горожанин19 февраля 2018, 09:00
В ответ на комментарий пользователя
Что ж за месяц волшебный такой? Что всё с марта то начинается?
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Да потому что у них в кремле нифига не получается не сходится !
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Горожанин19 февраля 2018, 09:00
Соль, спички, керосин...
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Горожанин19 февраля 2018, 09:20
А чего так мало? Надо на 100%.
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