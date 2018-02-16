В Казани прошел митинг в защиту татарского языка‍

В нем приняли участие около 100 человек

В Казани в Сквере Славы возле станции метро "Проспект Победы" накануне прошел митинг, посвященный международному дню родного языка. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На согласованную акцию пришло 100–150 человек с флагами Татарстана и плакатами на национальном языке, они потребовали прекратить "ущемлять татарский народ и язык", вернув его в обязательную часть школьной программы, а также открыть национальный университет.

В основном в акции участвовали пожилые люди, но были и родители школьников, недовольные сокращением часов татарского.

Завершилось мероприятие совместным исполнением неофициального гимна татарского народа — песни "Туган тел" на стихи Габдуллы Тукая.

Напомним, ранее стало известно, что министерство образования и науки РТ разработает учебники по татарскому языку и литературе нового поколения, а также организует профильные смены языковых лагерей. В течение 2018 года ведомство должно разработать концепцию по воссозданию национального педагогического института, а также совместно с Институтом развития образования реализовать дорожную карту по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы.

В ноябре в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах.

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