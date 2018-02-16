Масленица в РТ: сжигание чучела на Лебяжьем и «фруктовый ниндзя» в Свияжске

ProKazan.ru рассказывает о том, как в эти выходные проводили зиму в Казани и ее окрестностях

В эти выходные в Казани прошло празднование одного из любимых многими горожанами праздника Масленицы. Весело проводить зиму в последний день масленичной недели, а также покататься на лыжах и ватрушках в лесопарке собралось несколько тысяч казанцев. В субботу праздничные гуляния прошли на площади Тысячелетия, а в воскресенье переместились на Лебяжье.

Кстати, в этот раз прощание с зимой будет по-настоящему символичным. Главную елку Казани, которую оставили до Масленицы, завтра уже начнут разбирать вместе с ледовым городком.

Но главные гуляния прошли в воскресенье в лесопарке Лебяжье. Почетными гостями праздника стали мэр Казани Ильсур Метшин, который пришел на Масленицу вместе с младшим сыном, и глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

С 10 утра на излюбленном месте отдыха горожан началась развлекательная программа. На просторной площадке разместились многочисленные зоны - для красочных и фотографий, игр и забав, спортивных состязаний для детворы.

А на главной масленичной сцене выступили фольклорные ансамбли и творческие коллективы города – веселые и задорные песни, которые они исполняли, создавали особое настроение и буквально «приглашали» гостей праздника пуститься в пляс.

По традиции проводили Масленицу сожжением чучела под песню «Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

В этом году в праздновании Масленицы в Татарстане приняла посол Франции Сильви-Аньес Берманн. Дипломат выбрала Свияжск, где попробовала себя в роли героя популярной компьютерной игры "Фруктовый ниндзя" - и рубила на лету яблоко.