В Татарстане на директора школы завели дело за отказ принять первоклассника

В Набережных Челнах городская прокуратура возбудила административное дело против директора школы №24. Как выяснилось, в учебном заведении отказались принять документы первоклассника, сообщает пресс-служба надзорного органа.

За помощью к прокурору обратились родители мальчика. 1 февраля они пришли в школу, чтобы подать документы на зачисление сына в первый класс, но в школе документы не приняли, сославшись на то, что директора в этот момент нет на месте.

Прокуратура провела проверку и факт подтвердился. Приказ Министерства образования и науки РТ обязывает школы принимать документы первоклашек с 1 февраля по 30 июня. В результате на директора школы возбудили административное дело.

Но это нарушение оказалось не единственным. Как оказалось, в школе отсутствует информация о наличии свободных мест в классах, в том числе и в первом. Ее нет ни на сайте школы, ни на стендах. Распорядительный акт директора о начале приема в первый класс не издавался, должностные лица, ответственные за прием документов, не назначались.

Также в нарушение законодательства руководство школы требовало от родителей предоставить дополнительные документы – копии ИНН, СНИЛС и медицинского полиса ребенка, а также его фотографию.