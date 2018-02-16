В Татарстане пенсионерка с подругой украли инвалидное кресло у ребенка

В Набережных Челнах две женщины оставили ребенка-инвалида без кресла на колесиках. Они украли его из подъезда дома 29/20, чтобы подарить одному из родственников, пишут "Челнинские известия".

Как выяснилось, после прогулок молодая мама из-за отсутствия места в квартире вынуждена была оставлять инвалидное кресло на лестничной площадке. Соседи относились с пониманием, но вот посторонние люди решили воспользоваться ситуацией.

Две подруги в возрасте 52 и 57 лет были в гостях в этом доме. Уходя, они заприметили дорогое инвалидное кресло. Одна из женщин вспомнила своего родственника, которому как раз оно было необходимо. Подруги быстро соориентировались: вызвали такси и увезли кресло.

Передать родственнику украденное женщины не успели. Благодаря камере видеонаблюдения полицейские установили личности челнинок и задержали их. В отношении подруг уже возбуждено уголовное дело.