В Татарстане впервые прошла школьная олимпиада по основам православной культуры

В Казани - в школе №51 Вахитовского района города - впервые прошел региональный этап школьной олимпиады "Основы православной культуры", сообщает пресс-служба митрополии.

- Мы с вами являемся первооткрывателями, ведь впервые за 18 лет олимпиада проводится в нашей республике - уникальном месте, где многие века совместно живут люди разных национальностей и вероисповеданий, - сказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. - Для нас, жителей Татарстана, очень важно, чтобы мы знали свою историю, свою культуру, помнили о своих корнях. Эти знания делают народ сильнее, крепче, а при их отсутствии можно легко сбиться с верной дороги.

Участие в олимпиаде приняли 9 участников татарстанских школ — победителей отборочных туров.

Кстати, Олимпиада входит в утвержденный минобрнауки перечень. В этом году ее тема — "Русь святая, храни веру православную". Участники олимпиады, которые выиграют в заключительном туре, получат дипломы российского союза олимпиад школьников, что приравнивается к 100-балльному результату на ЕГЭ по истории, уточнили в митрополии.