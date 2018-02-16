В Татарстане мать с сыном заживо сгорели в доме во время пожара

Трагедия произошла 17 февраля в Апастовском районе Татарстана. В частном доме вспыхнул пожар, в котором погибли 74-летняя женщина и ее 44-летний сын, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Звонок о пожаре поступил на номер 112 в седьмом часу вечера. Очевидцы сообщили, что огонь охватил дом по улице Гагарина на железнодорожной станции "Каратун". По их словам, в доме находились люди.

На место пожара отправили не только пожарные расчеты, но и сотрудников спецслужб: "скорой", полиции" и аварийные бригады.

Когда пожарные прибыли, у горевшего по всей площади дома частично обрушилась кровля, лопнули оконные стекла. Пламя могло перекинуться на соседний дом.

Уже на месте очевидцы сообщили, что из дома удалось выбраться 51-летней женщине. А ее родственники — брат и мать остались внутри.

Когда через полчаса огонь потушили и начали разбирать завалы, пожарные обнаружили тела пенсионерки и ее сына.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.