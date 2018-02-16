Из Казани до Свияжска теперь можно добраться на туристическом поезде

Туристический маршрут "поезд + автобус" будет действовать четыре дня в неделю

17 февраля в Казани запустили туристический маршрут "«поезд плюс автобус" из Казани до острова-града Свияжска. Пока в тестовом режиме, но 2 марта он должен заработать на постоянной основе, сообщили представители пригородной компании "Содружество".

Туристический электропоезд будет ходить четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и субботу – три раза в день до станции "Свияжск", от которой до острова-града туристов довезут уже автобусами-шаттлами. Во время пути для пассажиров организуют развлекательную программу.

Программа рассчитана на один день и обратно в Казань можно вернуться тем же маршрутом. То есть автобусом до станции "Свияжск", а затем электричкой до Казани.

Раньше рейсовых автобусов от этой станции до острова-града, как и ежедневных автобусов из Казани до Свияжска, не было. Туристам приходилось добираться на такси. Стоимость одной поездки на автобусе-шаттле от железнодорожной станции "Свияжск" до острова-града составит 70 рублей.