РТ поможет реализовать несколько проектов по безопасности дорожного движения в Чечне

Договоренности были достигнуты на встрече руководителей ГИБДД обеих республик

Республика Татарстан поможет реализовать Чеченской республике несколько проектов в области безопасности дорожного движения. Договоренности были достигнуты на встрече руководителей ГИБДД обеих республик, сообщает сайт ChechnyaTODAY.com.

Руководитель УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов прибыл в Казань накануне. День для чиновника выдался насыщенным: он встретился с коллегой - главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РТ Ленаром Габдурахмановым, после чего посетил региональное Министерство внутренних дел, где ознакомился с работой Центра оперативного управления.

Затем у Черхигова состоялась встреча с главой ведомства Артёмом Хохориным.

Главный "гаишник" Чечни также ознакомился с работой автоматизированной системы управления дорожным движением Казани. Ленар Габдурахманов обещал коллеге оказать содействие и необходимую помощь в реализации проектов в области безопасности дорожного движения, внедрённых и действующих в ГИБДД МВД по Республике Татарстан.