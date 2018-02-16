Читатели ProKazan.ru считают, что коррупционные скандалы В РТ связаны с выборами

Подошел итог очередного голосования на сайте ProKazan.ru. На этот раз читатели портала отвечали на вопрос, связан ли ряд громких задержаний в Татарстане с предстоящими выборами или это просто совпадение?

Абсолютное большинство читателей считают, что коррупционные скандалы непосредственно связаны с выборами президента России. За этот вариант ответа проголосовали 82 респондента.

9 участников опроса считают, что коррупционная кампания перед 18 марта - это совпадение.