Татарстанские приставы продают здание казанского Уксусного завода и самолет

В республике Татарстан судебные приставы выставили на торги здание Уксусного завода на улице Гладилова в Казани. Вторым лотом на торгах стал самолет «Тюменских авиалиний».

Как указано на сайте судебных приставов, здание Уксусного завода задержано в пользу «в пользу кредитных организаций». Его начальная цена - 24 млн рублей. В лот входит здание 337 квадратных метров, здание основного производства в 406 квадратных метров, цеха. Общая площадь земельного участка 2720 квадратных метров.

Также приставы выставили на торги воздушное судно «Тюменских авиалиний» ЯК-42Д, которое в данный момент находится на территории РТ. Его начальная цена - 40 миллионов рублей.

Торги состоятся 20 февраля.

