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Концерт 5sta Family, блины и скоморохи: Как проводить Масленицу в Казани

Концерт 5sta Family, блины и скоморохи: Как проводить Масленицу в Казани
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани проходят народные гуляния, связанные с проводом Масленицы. ProKazan.ru публкует афишу мероприятий на эти выходные

Широкая Масленица на Площади Тысячелетия

Дата: 17 февраля, суббота, с 11:00
В программе: Концерт и традиционные развлекательные мероприятия, сжигание чучела.

Парк «Калейдоскоп» по улице Сыртлановой

Дата: 17 февраля, суббота, с 11:00 до 13:00.
Традиционные масленичные гуляния. Посетителей ждут концерт, бесплатные блины, скоморохи и сжигание чучела.

Парк «Крылья Советов»

Дата: 17 и 18 февраля, суббота и воскресенье, с 11:00.
В субботу - скоморохи, сжигания чучела, народные песни, блины с различными начинками и чай из самовара. В воскресенье - соревнования по спортивному ориентированию - «Масленичные забавы».

Горкинско-Ометьевский лес

Дата: 17 и 18 февраля, суббота и воскресенье
Мастер-классы по приготовлению блинов, изготовлению кукол, благотворительная ярмарка Дома Рональда Макдональда и фудкорт с продажей блинов и чая. 18 февраля - фольклорный концерт, детская анимация, катания на хаски и оленьей упряжке.

Парк Горького

Дата: 18 февраля, воскресенье, с 12:00 до 20:00
Бесплатные блины и глинтвейн, фотозона, мастер-классы по изготовлению кукол-берегини, розыгрыши и хороводы. Вся программа пройдет на площадке возле кафе «Лето».

Масленица в Боратынке

Дата: 17 февраля, суббота, 16:00
В программе: погружение в казанские масленичные традиции, литературная мозаика, блины
Место: Музей Боратынского, ул. М.Горького, д.25/28. Вход свободный.

Кремлевская набережная

Дата: 18 февраля, воскресенье, с 13:00 до 16:00
Концертная программа, интерактивные зоны с различными конкурсами, играми и подарками, мастер-классы по рукоделию, сжигание чучела.

Озеро Лебяжье

Дата: 18 февраля.
Народные гуляния, фотозоны, интерактивные площадки, конкурсы. В обед по традиции сожгут чучело Масленицы. После этого перед зрителями выступит группа 5sta Family

За городом

17 февраля - Масленица в Крутушке
В программе: Игры, песни, танцы, народный театр от ансамбля "Оберег"
Место и время: Пос. Крутушка, лагерь "Байтик", 12:00. Вход свободный

17 и 18 февраля - «Свияжская Масленица»
В программе: Игры и познавательные мероприятия на территории острова
Место и время: музей-заповедник «Остров-град Свияжск, с 11:00 до 16:30. Вход свободный

Ольга Плешкова, 17.02.2018, 11:15
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин17 февраля 2018, 15:15
щас бы блинчиков стопочку
и кого-нибудь в пoпoчкy 8-*
5
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Димон17 февраля 2018, 15:56
"В Казани проходят народные гуляния, связанные с проводом Масленицы." Не проводы масленицы, а проводы зимы! Эх, Пляшкова...
0
2
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Kenyon Tinger17 февраля 2018, 16:06
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Горожанин17 февраля 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
щас бы блинчиков стопочку
и кого-нибудь в пoпoчкy 8-*
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Выпей боярышник, а пустой флакон себе в ж..пу затолкай. И мечта твоя судется.
0
1
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Горожанин17 февраля 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
"В Казани проходят народные гуляния, связанные с проводом Масленицы." Не проводы масленицы, а проводы зимы! Эх, Пляшкова...
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Не Пляшкова, а Плешкова.
1
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Рубен Арташаров17 февраля 2018, 18:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
0
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Горожанин17 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Выпей боярышник, а пустой флакон себе в ж..пу затолкай. И мечта твоя судется.
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А где твой коллега, урыс-мурыс-дунгыз? Уже посадили?
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Герцог17 февраля 2018, 21:05
Вот скоморох засунул в рот кручёный и блестящий блин
И он почувствовал тогда что в горле встал какой-то клин
И он к Онегину помчался -тот в кабаке опохмелялся
Застрявший блин мне горло рвёт - бутылку тот ему суёт
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