Концерт 5sta Family, блины и скоморохи: Как проводить Масленицу в Казани

В Казани проходят народные гуляния, связанные с проводом Масленицы. ProKazan.ru публкует афишу мероприятий на эти выходные

Широкая Масленица на Площади Тысячелетия

Дата: 17 февраля, суббота, с 11:00

В программе: Концерт и традиционные развлекательные мероприятия, сжигание чучела.

Парк «Калейдоскоп» по улице Сыртлановой

Дата: 17 февраля, суббота, с 11:00 до 13:00.

Традиционные масленичные гуляния. Посетителей ждут концерт, бесплатные блины, скоморохи и сжигание чучела.

Парк «Крылья Советов»

Дата: 17 и 18 февраля, суббота и воскресенье, с 11:00.

В субботу - скоморохи, сжигания чучела, народные песни, блины с различными начинками и чай из самовара. В воскресенье - соревнования по спортивному ориентированию - «Масленичные забавы».

Горкинско-Ометьевский лес

Дата: 17 и 18 февраля, суббота и воскресенье

Мастер-классы по приготовлению блинов, изготовлению кукол, благотворительная ярмарка Дома Рональда Макдональда и фудкорт с продажей блинов и чая. 18 февраля - фольклорный концерт, детская анимация, катания на хаски и оленьей упряжке.

Парк Горького

Дата: 18 февраля, воскресенье, с 12:00 до 20:00

Бесплатные блины и глинтвейн, фотозона, мастер-классы по изготовлению кукол-берегини, розыгрыши и хороводы. Вся программа пройдет на площадке возле кафе «Лето».

Масленица в Боратынке

Дата: 17 февраля, суббота, 16:00

В программе: погружение в казанские масленичные традиции, литературная мозаика, блины

Место: Музей Боратынского, ул. М.Горького, д.25/28. Вход свободный.

Кремлевская набережная

Дата: 18 февраля, воскресенье, с 13:00 до 16:00

Концертная программа, интерактивные зоны с различными конкурсами, играми и подарками, мастер-классы по рукоделию, сжигание чучела.

Озеро Лебяжье

Дата: 18 февраля.

Народные гуляния, фотозоны, интерактивные площадки, конкурсы. В обед по традиции сожгут чучело Масленицы. После этого перед зрителями выступит группа 5sta Family

За городом

17 февраля - Масленица в Крутушке

В программе: Игры, песни, танцы, народный театр от ансамбля "Оберег"

Место и время: Пос. Крутушка, лагерь "Байтик", 12:00. Вход свободный

17 и 18 февраля - «Свияжская Масленица»

В программе: Игры и познавательные мероприятия на территории острова

Место и время: музей-заповедник «Остров-град Свияжск, с 11:00 до 16:30. Вход свободный