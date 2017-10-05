В Казани появится первая мусульманская школа для девочек

В Казани откроют первую мусульманскую школу для девочек, об этом рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, передает "Татар Информ". Она будет называться "Музаффария".

По словам муфтия, школа открывается для "привлечения внимания к сохранению татарского языка, духовно-нравственного воспитания молодежи"

Обучение будет вестись на татарском языке, факультативно будут преподаваться и религиозные уроки. Предварительно, школа откроется к 1 сентября 2018 года, точное число учениц пока неизвестно.

Находиться школа будет в здании, где раньше находилось медресе "Музаффария".

Напомним, ранее в Казани имам-хатыб мечети "1000-летия Казани" Мухаммад Мифтахов на лекции "Семейные отношения" призвал женщин выполнять все, что велят им мужья. "Одна женщина, выдавая замуж дочь, говорила ей: "Ты уходишь из родного дома в дом, который тебе незнаком; ты уходишь от родных людей к человеку, который тебе незнаком; так стань для него "рабыней", и он станет тебе "рабом", — заявил мусульманкам имам-хатыб.