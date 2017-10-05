«Не пенсионеры»: в Минтруде России назвали категорию самых бедных россиян

Самые высокие риски бедности среди населения России сейчас у молодежи и семей с детьми, заявил на российском инвестиционном форуме в Сочи первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

- Риски бедности сейчас среди пожилых, в принципе, не такие высокие. У нас риски бедности колоссально высокие у молодых, у семей с детьми. Вот это - риск бедности номер один. Совершенно в другой демографической когорте. Мы не говорим, что новые меры соцподдержки вводим массово. Именно сейчас они таргетированы как раз на тех, у кого риски бедности выше всего, — сказал он, передает RNS.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец включила новый пакет мер помощи семьям с детьми в число мероприятий, которые помогут снизить уровень бедности в России в течение ближайших трех лет до 7%. Об этом она сообщила на Российском экономическом форуме в Сочи.

В прошлом году, по данным Росстата, уровень бедности в России составил около 14%.