«Сотрудник ФСБ хочет меня убить». Казанец обвиняет бывшего разведчика в угрозах расправой

ProKazan.ru разбирался в запутанной истории-борьбы за квартиру-наследство

В редакцию портала ProKazan.ru обратился казанец Игорь Мавлютов. Он рассказал, что ему поступают угрозы от бывшего сожителя бабушки, в прошлом сотрудника ФСБ, которому не досталась в наследство квартира. Теперь Игорь опасается за свою жизнь, а его противник называет его «стервятником».

История

- Юрий не родственник нашей семьи, - начал рассказ Игорь Мавлютов. - 20 лет он встречался с моей бабушкой. После ее смерти ему не досталось ее квартиры и он переключился на мою 81-летнюю прабабушку Женю.

По словам Игоря, его прабабушка страдала слепотой, и он старался ухаживать за ней.

- Мы часто навещали ее с моей девушкой, убирались в квартире, ходили за продуктами. Даже предложили ей переехать к нам, чтобы иметь больше возможности ухаживать. Юрий это, конечно, заметил, и был недоволен. Он намеренно спаивал ее, приносил в дом алкоголь, и настраивал против семьи.



Мне сказал, что если я продолжу ухаживать за бабушкой, подбросит мне наркотики. Угрожал своими связями, что на меня возбудят дело. Я тогда действительно испугался и реже появлялся у прабабушки. А сама прабабушка тоже жаловалась на то, что ей страшно, поэтому она оставит квартиру Юрию.

За месяц до смерти прабабушка Игоря составила завещание на бывшего сожителя дочери. Мужчина якобы сам отвез ее к нотариусу и пальцем указывал слепой старушке, где нужно расписаться. Игорь уверен, что все происходило без рукоприкладчика. Отдавать свидетельство о смерти бабушке мужчине, который намерен вступить в наследство, он не намерен, так как считает, что бабушку заставили подписать завещание.

- Да, прабабушка оформила завещание на него. Но они ездили к нотариусу без рукоприкладчика, а это незаконно. Я не знаю, есть ли у него связи, которые могут мне навредить. Но за свою жизнь опасаюсь, потому что я единственный человек, который может ему помешать

«Убить его что ли?»

В доказательство своих слов Игорь приложил видео и аудиозапись последнего разговора с мужчиной. На ролике отчетливо слышно, как Игорь разговаривает с мужчиной, который говорит, что может «любого растлить», «поставить на место» и «создать компромат». После разговора собеседник Игоря произнес фразу «Убить его что ли?», на что его друг ответил: «После решим».

- Эта встреча состоялась 5 января, я отказался принести ему документы. Он пришел со своим зятем, обсуждали, убить меня что ли?

Игорь подал заявление в полицию на угрозу жизни и здоровья. В возбуждении уголовного дела ему отказано с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Другая сторона

Ветеран ФСБ Юрий Уточкин, которого молодой человек обвиняет в угрозах убийством или созданием компромата, рассказывает совершенно другую историю.

- Я полтора года ухаживал за покойной Евгенией, - рассказывает Юрий Уточкин. - Ссора между прабабушкой и Игорем случилась не из-за меня. Игоря семья долгое время не принимала, у них были недружелюбные отношения с его матерью. Его Галина принимала, и я всегда помогал их семье, от квартиры Галины отказался в пользу Игоря. Я ценил его как талантливого мальчишку.

Мужчина уверяет, что всегда заботился об той семье, ухаживал за Галиной и ее матерью. Все похороны: отца Игоря, бабушки и прабабушки брал на себя и показывает документы о погребении.

- Мне были нужны документы, чтобы я смог похоронить Евгению так, как она завещала - на могилу матери. У них разные фамилии, поэтому руководство кладбища не давало разрешения сделать это без подтверждения родства. Игорь говорил, что уехал в Нижнекамск, а документы забрал с собой. Мне пришлось упрашивать руководство кладбища, дать им слово офицера, что я принесу подтверждающие документы.

Ссору на видео называет хорошей инсценировкой и отмечает то, что Игорь учится на сценариста.

- Приближался 40-й день, а он не давал документы. На встрече вел себя нагло, развязно, старался унизить. Он оскорбил меня, опошлил отношения с Галиной! Я был уже доведен до такого нервного возбуждения, что действительно высказал несколько фраз. Я едва сдержался от дачи пощечин. Но никаких реальных угроз, конечно, не предпринимал, просто хотел поставить его на место

Юрий Уточкин уверен, что обе бабушки внуку нужны были только ради квартир и называет его «стервятником». Теперь он намерен защищать свою честь в суде.

- Не нужна мне эта квартира! Мне что, много осталось? Я своим званием не кичился никогда, честь офицера для меня превыше всего. А он выставляет так, будто я бегаю по бабкам и лишаю их квартир! Я уже нашел адвоката, будем решать вопрос о защите чести и достоинства. Если он и дальше продолжит свой кампанию против меня, будем обращаться в суд.

Мнения

Юрист Владимир Иванов считает, что единственный выход для двух сторон - это решать вопрос через суд.

- Чтобы оформить квартиру наследнику по завещанию, достаточно прийти в ЗАГС и получить дубликат свидетельства о смерти, поедъявив завещание, - прокомментировал он. - Но кровные родственники могут оспорить завещание. Суд будет принимать во внимание показания свидетелей, например, соседей, которые видели, кто посещал старушку. Также необходимо будет предоставить справку из психо-неврологического диспансера, состояла ли бабушка на учете у психиатра.