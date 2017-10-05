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«Сотрудник ФСБ хочет меня убить». Казанец обвиняет бывшего разведчика в угрозах расправой

«Сотрудник ФСБ хочет меня убить». Казанец обвиняет бывшего разведчика в угрозах расправой
16+
Фото: ProKazan.ru
ProKazan.ru разбирался в запутанной истории-борьбы за квартиру-наследство

В редакцию портала ProKazan.ru обратился казанец Игорь Мавлютов. Он рассказал, что ему поступают угрозы от бывшего сожителя бабушки, в прошлом сотрудника ФСБ, которому не досталась в наследство квартира. Теперь Игорь опасается за свою жизнь, а его противник называет его «стервятником».

История

- Юрий не родственник нашей семьи, - начал рассказ Игорь Мавлютов. - 20 лет он встречался с моей бабушкой. После ее смерти ему не досталось ее квартиры и он переключился на мою 81-летнюю прабабушку Женю.

По словам Игоря, его прабабушка страдала слепотой, и он старался ухаживать за ней.

- Мы часто навещали ее с моей девушкой, убирались в квартире, ходили за продуктами. Даже предложили ей переехать к нам, чтобы иметь больше возможности ухаживать. Юрий это, конечно, заметил, и был недоволен. Он намеренно спаивал ее, приносил в дом алкоголь, и настраивал против семьи.

Мне сказал, что если я продолжу ухаживать за бабушкой, подбросит мне наркотики. Угрожал своими связями, что на меня возбудят дело. Я тогда действительно испугался и  реже появлялся у прабабушки. А сама прабабушка тоже жаловалась на то, что ей страшно, поэтому она оставит квартиру Юрию.

За месяц до смерти прабабушка Игоря составила завещание на бывшего сожителя дочери. Мужчина якобы сам отвез ее к нотариусу и пальцем указывал слепой старушке, где нужно расписаться. Игорь уверен, что все происходило без рукоприкладчика. Отдавать свидетельство о смерти бабушке мужчине, который намерен вступить в наследство, он не намерен, так как считает, что бабушку заставили подписать завещание. 

- Да, прабабушка оформила завещание на него. Но они ездили к нотариусу без рукоприкладчика, а это незаконно. Я не знаю, есть ли у него связи, которые могут мне навредить. Но за свою жизнь опасаюсь, потому что я единственный человек, который может ему помешать

«Убить его что ли?»

В доказательство своих слов Игорь приложил видео и аудиозапись последнего разговора с мужчиной. На ролике отчетливо слышно, как Игорь разговаривает с мужчиной, который говорит, что может «любого растлить», «поставить на место» и «создать компромат». После разговора собеседник Игоря произнес фразу «Убить его что ли?», на что его друг ответил: «После решим».

- Эта встреча состоялась 5 января, я отказался принести ему документы. Он пришел со своим зятем, обсуждали, убить меня что ли? 

Игорь подал заявление в полицию на угрозу жизни и здоровья. В возбуждении уголовного дела ему отказано с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Другая сторона

Ветеран ФСБ Юрий Уточкин, которого молодой человек обвиняет в угрозах убийством или созданием компромата, рассказывает совершенно другую историю.

- Я полтора года ухаживал за покойной Евгенией, - рассказывает Юрий Уточкин. - Ссора между прабабушкой и Игорем случилась не из-за меня. Игоря семья долгое время не принимала, у них были недружелюбные отношения с его матерью. Его Галина принимала, и я всегда помогал их семье, от квартиры Галины отказался в пользу Игоря. Я ценил его как талантливого мальчишку.

Мужчина уверяет, что всегда заботился об той семье, ухаживал за Галиной и ее матерью. Все похороны: отца Игоря, бабушки и прабабушки брал на себя и показывает документы о погребении.

- Мне были нужны документы, чтобы я смог похоронить Евгению так, как она завещала - на могилу матери. У них разные фамилии, поэтому руководство кладбища не давало разрешения сделать это без подтверждения родства. Игорь говорил, что уехал в Нижнекамск, а документы забрал с собой. Мне пришлось упрашивать руководство кладбища, дать им слово офицера, что я принесу подтверждающие документы.

Ссору на видео называет хорошей инсценировкой и отмечает то, что Игорь учится на сценариста.

- Приближался 40-й день, а он не давал документы. На встрече вел себя нагло, развязно, старался унизить. Он оскорбил меня, опошлил отношения с Галиной! Я был уже доведен до такого нервного возбуждения, что действительно высказал несколько фраз. Я едва сдержался от дачи пощечин. Но никаких реальных угроз, конечно, не предпринимал, просто хотел поставить его на место

Юрий Уточкин уверен, что обе бабушки внуку нужны были только ради квартир и называет его «стервятником». Теперь он намерен защищать свою честь в суде.

- Не нужна мне эта квартира! Мне что, много осталось? Я своим званием не кичился никогда, честь офицера для меня превыше всего. А он выставляет так, будто я бегаю по бабкам и лишаю их квартир! Я уже нашел адвоката, будем решать вопрос о защите чести и достоинства. Если он и дальше продолжит свой кампанию против меня, будем обращаться в суд.

Мнения 

Юрист Владимир Иванов считает, что единственный выход для двух сторон - это решать вопрос через суд. 

- Чтобы оформить квартиру наследнику по завещанию, достаточно прийти в ЗАГС и получить дубликат свидетельства о смерти, поедъявив завещание, - прокомментировал он. - Но кровные родственники могут оспорить завещание. Суд будет принимать во внимание показания свидетелей, например, соседей, которые видели, кто посещал старушку. Также необходимо будет предоставить справку из психо-неврологического диспансера, состояла ли бабушка на учете у психиатра. 

Ольга Плешкова, 19.02.2018, 17:45
Тэги: Семья
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Комментарии

Горожанин19 февраля 2018, 18:06
Этих прекрасных людей испортил квартирный вопрос, к сожалению....
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1
15
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Юрий19 февраля 2018, 18:10
Квартирный вопрос испортил москвичей (Булгаков)
0
13
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Горожанин19 февраля 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Этих прекрасных людей испортил квартирный вопрос, к сожалению....
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Увы... в точку. Но в этой истории мне почему-то больше импонирует офицер. Возможно, я заблуждаюсь.
8
10
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Горожанин19 февраля 2018, 18:41
Квартира дорогая ?
6
2
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ага19 февраля 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Увы... в точку. Но в этой истории мне почему-то больше импонирует офицер. Возможно, я заблуждаюсь.
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Если у вас есть квартира и вы стары, напишите это "офицеру". И, ваши чувства, удивительным образом, станут взаимны.
3
17
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Димон19 февраля 2018, 18:57
"ProKazan.ru разбирался в запутанной истории-борьбы за квартиру-наследство" История-борьба, квартира-наследство. Плешкова как всегда придумывет что то новенькое в русском языке.
0
13
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Горожанин19 февраля 2018, 19:07
:-D:-D:-D Нравится мне ваша Плешкова, она хорошая, умеет мочить коры.
4
5
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Димон19 февраля 2018, 19:15
Мне офицер как то больше внушает доверия.
11
7
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Горожанин19 февраля 2018, 19:16
А чо, борода же это элемент брутальности, зачем так тоскливо хмурить бровки, как иванушка-дурачок при встрече с кащеем?
6
2
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Горожанин19 февраля 2018, 19:34
Итог? Они судятся на моральное или материальное? Ничего непонятно.
6
2
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Горожанин19 февраля 2018, 19:34
Ну, хочет, значит, убьет
5
2
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Горожанин19 февраля 2018, 19:38
Какая разница, зачем были нужны бабушки, эта их семья, зачем бы не были нужны, если это единственный наследник, аж с бабушки, с пробабушки, ни двоюродных, ни троюродных. Так они его воспитали по цепочке. Это их семейная традиция.
1
9
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Горожанин19 февраля 2018, 19:49
Короче, он навальнист, затеял сопливую оперу про то, что его хотят убить, кто? немощный старик, якобы из фсб. Ну хотя бы надо было сказать КГБ, когда он на пенсию вышел?
10
1
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Мордвин Шепелявый19 февраля 2018, 19:53
мда.. кгбэшник гoвнo, конечно.. "Убить его, что ли?" :-P
Теперь не убьёт, пацан предал огласке это дело...
2
9
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Горожанин19 февраля 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
мда.. кгбэшник гoвнo, конечно.. "Убить его, что ли?" :-P
Теперь не убьёт, пацан предал огласке это дело...
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Какой он пацан? Так, чертенок.
10
3
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Сулицы19 февраля 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Какой он пацан? Так, чертенок.
Развернуть
ага.. Казань делится на пацанов и чуханов.. :-D Так было, есть и будет! :-P
9
1
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Какой он пацан? Так, чертенок.
Развернуть
а ты сам пацан, чо ле? :-P
7
0
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Горожанин19 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Какой он пацан? Так, чертенок.
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вобщет поц, от которого идет образование пацан/поцан с идиша переводится как член... так что очень доставляет слышать и читать сие )))) поцы )))
6
0
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
Какой он пацан? Так, чертенок.
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ну а как хотели, мусора они потому и мусора, что толку от них вобщемт только тогда кого убьют. вот тогда и зашевелятся.

А если говорить серьезно, то сей "офицер" позорит свой мундир и товарищам с конторы имеет смысл с ним разговор провести. а то народ силовиков в целом не очень любит, а когда они савсем в беспредел идут... то... впрочем русский бунт он такой, жестокий и не разбирает.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 20:39
Проказа, а что говорит на это пресс служба ФСБ по РТ? или запрос не додумались сделать? а что говори пресс служба ФСБ по РФ? ну всем же интересно!
0
8
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
ну а как хотели, мусора они потому и мусора, что толку от них вобщемт только тогда кого убьют. вот тогда и зашевелятся.

А если говорить серьезно, то сей "офицер" позорит свой мундир и товарищам с конторы имеет смысл с ним разговор провести. а то народ силовиков в целом не очень любит, а когда они савсем в беспредел идут... то... впрочем русский бунт он такой, жестокий и не разбирает.
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Он фараон? Нефертити позвать? Зажгем тут, на проказане :-D
4
0
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Горожанин19 февраля 2018, 21:31
Боже, до чего люди не пойдут ради квартиры - в тайне от семьи встречаться с бабульками, дабы получить их наследство. К тому же офицер, гражданский служащий. Стыдно за таких офицеров на пенсии
1
9
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:39
В ответ на комментарий пользователя
Боже, до чего люди не пойдут ради квартиры - в тайне от семьи встречаться с бабульками, дабы получить их наследство. К тому же офицер, гражданский служащий. Стыдно за таких офицеров на пенсии
Развернуть
Думаю, офицер ФСБ на пенсии ни в чем не нуждается.
5
0
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:41
Как-то странно дядя в кожанке разговаривает, здоров ли?
1
7
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Горожанин19 февраля 2018, 21:43
В ответ на комментарий пользователя
Думаю, офицер ФСБ на пенсии ни в чем не нуждается.
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Думаю, офицер ФСБ на пенсии уделял бы время своим племянникам и своей семье. Вместо того, чтобы обхаживать всяких бабушек.
Не думаю, что его жена в курсе этой ситуации. По крайней мере, до этой шумихи.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:46
В ответ на комментарий пользователя
Боже, до чего люди не пойдут ради квартиры - в тайне от семьи встречаться с бабульками, дабы получить их наследство. К тому же офицер, гражданский служащий. Стыдно за таких офицеров на пенсии
Развернуть
Не надо сравнивать офицера ФСБ с прощелыгой участковым, ты знаешь у них какая пенсия? Или, видимо знаешь, но за 2 часа "мытья" полов одним ведром воды этого не заработаешь.
3
1
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
Не надо сравнивать офицера ФСБ с прощелыгой участковым, ты знаешь у них какая пенсия? Или, видимо знаешь, но за 2 часа "мытья" полов одним ведром воды этого не заработаешь.
Развернуть
Причем тут пенсия вообще? То, что государство не содержит пенсионеров должным образом должно подталкивать людей на такие поступки?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут пенсия вообще? То, что государство не содержит пенсионеров должным образом должно подталкивать людей на такие поступки?
Развернуть
Ты дурак?
4
1
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 21:55
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут пенсия вообще? То, что государство не содержит пенсионеров должным образом должно подталкивать людей на такие поступки?
Развернуть
Ты тупое рыло, я тебе говорю, что его пенсия больше, чем твоя никчемная зряплата. Хотя, я бы тебе вообще не платил, выпинул бы на улицу за профнепригодность. Ты бы писал свои тролльские комменты в проказани.
1
1
Согласны с автором?
Казанец19 февраля 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Ты тупое рыло, я тебе говорю, что его пенсия больше, чем твоя никчемная зряплата. Хотя, я бы тебе вообще не платил, выпинул бы на улицу за профнепригодность. Ты бы писал свои тролльские комменты в проказани.
Развернуть
Ох уж эти интернет персоны, написать мы все что угодно можем.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин19 февраля 2018, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут пенсия вообще? То, что государство не содержит пенсионеров должным образом должно подталкивать людей на такие поступки?
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Ты пустое место, качаешь хайп, в ответ зришь жoпy через скайп.
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