Между Татарстаном и Дагестаном появится прямое авиасообщение

Между Казанью и Махачкалой этой весной может появиться прямое авиасообщение. Об этом сообщил гендиректор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов, передает ТАСС.

Сейчас между руководством аэропортов Махачкалы и Казани идут переговоры.

- Планируется, что авиарейс, при положительном исходе переговоров, появится уже весной этого года в летнем расписании, - сказал Пирмагомедов.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «airBaltic» объявила о выполнении двух еженедельных рейсов в Казань в летнем сезоне 2018 года. Первый рейс по маршруту «Рига - Казань» состоится уже 23 апреля.

Самолеты будут летать два дня в неделю: из Риги в Казань по понедельникам и четвергам с вылетом в 23.35, а из Казани в Ригу – по вторникам и пятницам в 3.20.