«ВКонтакте» произошел масштабный сбой

"ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе соцсети, об этом сообщают пользователи сети. Множественные сообщения о недоступности сайта начали поступать около 15:00, отмечают "Известия".

- К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже, - говорится при попытке зайти на сайт.

Мобильное приложение "ВКонтакте" также недоступно.

Сейчас разработчики соцсети работают над устранением проблем.

В Twitter пользователи начали активно использовать хэштег #вкживи, который уже занял первое место в акутальных темах для России.