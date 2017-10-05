В Казани пожарным пришлось откапывать гидрант из кучи снега, чтобы потушить пожар

В казанском поселке Новая Сосновка пожарным пришлось откапывать из-под метрового слоя снега гидрант, чтобы потушить пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Несколько дней назад в поселке произошел пожар - из-за нарушений правил пользования электрооборудованием загорелись кровля и чердак.

- Работа осложнилась тем, что необходимый для тушения гидрант, некогда уже откопанный пожарными, вновь засыпали снегом в процессе уборки территории. Важно отметить, что с начала года это уже третий пожар в казанском поселке Нагорный. Каждый раз в процессе тушения сотрудники МЧС вынуждены тратить драгоценное время и силы на очистку пожарных гидрантов от снега, - отметили в МЧС.

При этом часто местные жителивозмущены тем, что пожарные приезжают на пожар без воды. В МЧС уточнили, что на пожар обычно приезжают две машины, из первой тушат огонь (воды в автоцистерне хватает всего на 5 – 10 минут работы), а вторая автоцистерна для бесперебойной подачи воды "встает" на гидрант.