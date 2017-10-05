Соцсети: по Альметьевску ночью бегал бык

Накануне ночью в Альметьевске местные жители заметили быка, который бегал по улицам. Фото опубликовал очевидец в соцсетях.

По словам жителей, сначала бык гулял по улице Ленина около «Макдоналдса», а потом побежал по улице Советская и чуть не попал под машину.

Поймали ли быка или он до сих пор бегает по улицам, не сообщается.