Ректор КФУ извинился перед основателем музея истории вуза за внесение в черный список

Ранее в соцсетях появился список таких лиц, первым в нем было имя Стеллы Писаревой, основательницы и первого директора музея

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров извинился перед основателем и экс-директором музея истории КФУ Стеллой Писаревой, чья фамилия была внесена в черный список лиц с ограниченным доступом в вуз. Об этом говорится на сайте вуза.

Ранее в соцсетях появился список таких лиц, первым в нем было имя Стеллы Писаревой, основательницы и первого директора музея. Стеллу Писареву уволили из музея, директором которого она была почти 40 лет, в конце 2017 года. Кроме Писаревой в списке - фамилии четырех ее коллег, которые покинули музей вместе с ней из солидарности. Документ датирован 24 января 2018 года.

- От имени университета я приношу Вам и всем, кто был перечислен в документе, ограничивающем ваше право на посещение Казанского федерального университета, свои извинения. Ваше право быть в КФУ никто не оспаривает. Лица, ответственные за это нарушение, будут наказаны, - говорится от имени Гафурова в сообщении на сайте вуза.

По словам ректора, он, равно как и весь университет, ценит Стеллы Писаревой вклад в сохранение наследия.