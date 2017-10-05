В Казани мужчина втолкнул в квартиру девушку и надругался над ней: его объявили в розыск

Полиция опубликовала его фото и видео

В Казани неизвестный мужчина, затолкнув в квартиру 19-летнюю девушку, надругался над ней, его объявили в розыск. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УВД города.

Заявление в полицию поступило 25 декабря.

- Около 11 часов дня потерпевшая вернулась домой. Когда открывала входную дверь, неизвестный мужчина подошел сзади и, толкнув ее, прошел вместе с ней в квартиру и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - отметили в УВД.

Приметы подозреваемого: около 30-40 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Людей, знающих подозреваемого, просят обратиться по телефонам 294-50-75 и 89172990671, 89655870784.

Возбуждено дело по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "нарушение неприкосновенности жилища". Идет расследование.