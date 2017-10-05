В РТ задержан объявленный в розыск экс-чиновник, проходящий по делу о махинациях с землей

Сегодня в Высокогорском районе Татарстана был задержан экс-председатель палаты имущественных и земельных отношений Пестречинского района 35-летний Алмаз Закиров, которого ранее объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Закирова допросили, свою причастность к совершению преступлений он не признал.

Напомним, в 2013 году должностные лица исполкома Пестречинского района и палаты имущественных и земельных отношений без проведения аукциона предоставляли земельные участки под индивидуальное строительство. В результате району был причинен значительный ущерб.

Ранее по этому делу был задержали экс-главу исполкома Пестречинского района Азата Валиуллина.