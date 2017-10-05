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Жители Казани выступили против строительства торгового центра за Вахитовским холмом

Жители Казани выступили против строительства торгового центра за Вахитовским холмом
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Петиция обращена к президенту Татарстана Рустаму Минниханову

Татарстанское территориальное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры опубликовало петицию с просьбой взять под контроль ситуацию со строительством нового ТЦ, который планируют возвести на улице Бутлерова.

Петиция обращена к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Так, авторы петиции указывают, что новый проект представляет угрозу установленному на вершине холма памятнику Муллануру Вахитову, а также изменить ландшафт территории.

Напомним, ранее мэр Казани сообщил, что памятник Муллануру Вахитову, расположенный на холме около финансового института, перенесут из-за строительства торгового центра на улице Бутлерова.

- На время стройки памятник, естественно, надо будет убрать. Мы посоветуемся, куда его перенести. Это нормальная практика, - подчеркнул мэр.

Так, турецкая компания «Дайнамик Глобал» здесь планирует построить 7-этажный торговый центр под названием Espace. Площадь застройки составит 14,2 тыс кв. м.

- Сначала они предусматривали проект в два раза выше, и они его защитили и прошли предварительное согласование на комиссии по историческому центру у президента. И потом вдруг сами поменяли проект, в два раза снизили этажность, количество площадей. Сделали такой очень красивый, на наш взгляд, проект, - добавил Метшин.

Люция Кашапова, 16.02.2018, 12:16
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин16 февраля 2018, 12:34
лучше бы заводы строили
7
54
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Горожанин16 февраля 2018, 12:38
Это не памятник нужно убрать,а мэра.готовы ради бабла все отдать и продать.и так вся старая Казань потеряна.
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7
117
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Горожанин16 февраля 2018, 12:41
Распродают землю в центре города и не только, и не волнует временщиков последствия точечной застройки
4
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Горожанин16 февраля 2018, 13:23
Деревня дураков
1
26
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Горожанин16 февраля 2018, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Ну иди и построй, раз знаешь, что лучше! Знаток, млять..
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Нормативно выражаться не умеешь, а пишешь. Американцы тебе возможность через интернет предоставили что то сказать миру, а ты позоришь звание человека, своих родителей, учителей и русский язык. Плохой безобразник. Не делай так больше! >:>
4
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Горожанин16 февраля 2018, 14:03
И так лабаз на лабазе, а обещаной конкуренции никакой. Цены у всех стабильно заоблачные. Золотое барыжье время.
0
25
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Горожанин16 февраля 2018, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Ну иди и построй, раз знаешь, что лучше! Знаток, млять..
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Правильно стрит надо заводы и фабрики . Вес Казань сплошной базар
1
22
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Горожанин16 февраля 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Это не памятник нужно убрать,а мэра.готовы ради бабла все отдать и продать.и так вся старая Казань потеряна.
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Потеряна она то при бабае и при Исхакове. Здесь снова не мэр решал, презедент дал добро.
3
14
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Горожанин16 февраля 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Это не памятник нужно убрать,а мэра.готовы ради бабла все отдать и продать.и так вся старая Казань потеряна.
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На этом месте сначала был бомжатник из мусор и зарослей. Потом подчистили под пустырь, что-то строить хотели, передумали в кризис свалившийся. По мне так лучше что-то полезное построить, чем то, что сейчас там.
12
5
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Горожанин16 февраля 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Деревня дураков
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Хде ???
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Горожанин16 февраля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Распродают землю в центре города и не только, и не волнует временщиков последствия точечной застройки
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Эта земля была продана вечность назад. Работал на Некрасова рядом.
0
7
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Горожанин16 февраля 2018, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Правильно стрит надо заводы и фабрики . Вес Казань сплошной базар
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Пральна !!! И угольные шахты ! Даешь мусоросжигающий завод на площади Куйбышева !
1
11
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Горожанка16 февраля 2018, 14:18
Ну куда еще один торговый центр?! мало что ли в Казани торговых мест? одним праздным образом жизни счастлив не будешь..........
2
23
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Игнат Елдырин16 февраля 2018, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Мечеть тоже хорошо смотрелась бы.
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я тоже так подумал, но про православный храм. :-P
А мечеть на холме - это Кул Шариф. Всем мечетям мечеть!
6
2
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Игнат Елдырин16 февраля 2018, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Ну куда еще один торговый центр?! мало что ли в Казани торговых мест? одним праздным образом жизни счастлив не будешь..........
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Это вы так думаете. Потому что вы - интеллигент 8-*
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Горожанин16 февраля 2018, 15:03
Вот же времена пошли. Храмы да торговые центры кругом. А ведь помнится там хотели республиканскую библиотеку современнейшую построить.
0
13
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Игнат Елдырин16 февраля 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
Вот же времена пошли. Храмы да торговые центры кругом. А ведь помнится там хотели республиканскую библиотеку современнейшую построить.
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это же пару лет назад было? В 2015 г. где-то? :) Национальная библиотека с компьютерным каталогом.. 8-*
1
6
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Горожанин16 февраля 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
какая такая "старая Казань"? Первые Горки, чтоле? :-D
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Для Вас видимо это горки,приезжие.Вообще еще огромный комплекс будет построен около старого ипподрома и еще один в авиастрое,оба будут чуть ли не больше меги,куда турки то лезут.Где они столько арендаторов найдут,вот вопрос.
0
8
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Горожанин16 февраля 2018, 15:25
Егерме дэ утыз. Василия. Ахлилэр туры. Жэлил диплом куй сам. Кичанге афганской мулла булумды таныйхыгызма.
2
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Горожанин16 февраля 2018, 15:28
Куркям сабирлы безнен Оренбург яклары. Мухаметзянов токымнары. Ты. Если. Эзмя муса
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Горожанин16 февраля 2018, 15:30
Куркинич кидзил Миша ильсуннар
2
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Горожанин16 февраля 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
Куркинич кидзил Миша ильсуннар
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э, яратам инде шуларны! :-D
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Горожанин16 февраля 2018, 15:39
Потом Магдеева в Казань мэром поставим, чтобы земли обратно отбирал в фон города.
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Игнат Елдырин16 февраля 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
в интернате? Можно нормально зарабатывать? :-D
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Горожанин16 февраля 2018, 16:30
Пох. Пусть строят тюрьму для чинушей))
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Горожанин16 февраля 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Пох. Пусть строят тюрьму для чинушей))
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Прозрачную. Чтоб всё смотрели и детям показывали, какие плохие дяди страну разграбили. Еще, туристам это интересно будет.
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Горожанин16 февраля 2018, 16:45
С каких это пор мнение простых граждан стало вдруг волновать мэрию?
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Крик Души16 февраля 2018, 16:54
У народа уже не спрашивают?!!!
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Костя Колов16 февраля 2018, 17:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
4
0
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Горожанин16 февраля 2018, 17:48
У КОГО ДЕНЕГ БОЛЬШЕ , ТОТ и ПРАВ , в наше время . Бесполезно боротся !!! Дед .
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Горожанин16 февраля 2018, 18:25
Для чего столько супермаркетов там .Магазин на магазине ведь стоит .Кольцо. Рядом Золотое яблоко верхние этажи в нем покупателей .
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Горожанин16 февраля 2018, 18:26
в нем покупателей нет
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Горожанин16 февраля 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
в нем покупателей нет
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а типа еще один построить - появятся? :-D
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Горожанин16 февраля 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Естественно. Мне вообще иногда кажется, что нашим людям не важно против чего митинговать, лишь бы на улицах с транспарантами постоять.
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Скот этот вообще слушать не нужно. Место конюха в конюшне, как говориться.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
У народа уже не спрашивают?!!!
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Ты, что-ли, народ?
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Горожанин16 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
На этом месте сначала был бомжатник из мусор и зарослей. Потом подчистили под пустырь, что-то строить хотели, передумали в кризис свалившийся. По мне так лучше что-то полезное построить, чем то, что сейчас там.
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Не обращайте внимания на местных нытиков, в свое время по ошибке вылезших из помойки и все мечтающих в нее вернуться.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
На этом месте сначала был бомжатник из мусор и зарослей. Потом подчистили под пустырь, что-то строить хотели, передумали в кризис свалившийся. По мне так лучше что-то полезное построить, чем то, что сейчас там.
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Наконец-то ликвидируют скопище консервных банок у подножия холма.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот же времена пошли. Храмы да торговые центры кругом. А ведь помнится там хотели республиканскую библиотеку современнейшую построить.
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Вы думаете, местное комментаторское быдло хвалило бы идею строительства библиотеки? Поднялась бы точно такой же бздежь, как и сейчас. Этим животным важнее всего брюхо набить, обоссаться в подвотне и корыто свое ржавое ткнуть на газон или тротуар.
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