Жители Казани выступили против строительства торгового центра за Вахитовским холмом

Петиция обращена к президенту Татарстана Рустаму Минниханову

Татарстанское территориальное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры опубликовало петицию с просьбой взять под контроль ситуацию со строительством нового ТЦ, который планируют возвести на улице Бутлерова.

Петиция обращена к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Так, авторы петиции указывают, что новый проект представляет угрозу установленному на вершине холма памятнику Муллануру Вахитову, а также изменить ландшафт территории.

Напомним, ранее мэр Казани сообщил, что памятник Муллануру Вахитову, расположенный на холме около финансового института, перенесут из-за строительства торгового центра на улице Бутлерова.

- На время стройки памятник, естественно, надо будет убрать. Мы посоветуемся, куда его перенести. Это нормальная практика, - подчеркнул мэр.

Так, турецкая компания «Дайнамик Глобал» здесь планирует построить 7-этажный торговый центр под названием Espace. Площадь застройки составит 14,2 тыс кв. м.

- Сначала они предусматривали проект в два раза выше, и они его защитили и прошли предварительное согласование на комиссии по историческому центру у президента. И потом вдруг сами поменяли проект, в два раза снизили этажность, количество площадей. Сделали такой очень красивый, на наш взгляд, проект, - добавил Метшин.