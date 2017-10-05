На площадке Российского инвестиционного форума в Сочи банк ВТБ и Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «фабрики проектного финансирования»

Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Со стороны банка ВТБ документ подписал президент - председатель правления Андрей Костин, со стороны Внешэкономбанка - председатель Сергей Горьков.

Стороны определили следующие приоритетные направления сотрудничества:

- рассмотрение инвестиционных проектов и принятие решений о возможности их финансирования в рамках механизма «фабрики»;

- организация взаимодействия между участниками с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов;

- мониторинг хода реализации и постпроектный мониторинг инвестиционных проектов, профинансированных в рамках работы «фабрики».

Согласно документу, банки вправе инициировать рассмотрение инвестиционных проектов на предмет возможности их финансирования в рамках «фабрики» и участвовать в проведении экспертизы проектов.

Андрей Костин отметил, что в рамках этой инициативы у компаний будет возможность привлекать финансирование на более выгодных условиях как с точки зрения ставки, так и с точки зрения срока. Это будет способствовать реализации крупномасштабных, экономически важных проектов, а также развитию рынка синдицированного кредитования. ВТБ совместно с банками-участниками «фабрики проектного финансирования» планирует активно участвовать в выборе и фондировании перспективных инвестиционно-привлекательных проектов.

«Запуск «фабрики» открывает новые перспективы участия широкого круга инвесторов в финансировании прорывных для экономики России проектов. Только по первому пулу проектов «фабрики» общая стоимость составляет порядка 180 млрд рублей. Это инфраструктурные проекты, высокотехнологичные производства, высокие переделы - важнейшие элементы экономики России будущего. Ожидаем, что «фабрика» даст мощный импульс развитию проектного финансирования, с помощью, в том числе, элементов господдержки и распределения риска. Финансовая структура «фабрики» по-настоящему инновационна – она позволяет оптимально распределить риски между всеми участниками проекта. Банкам механизм «фабрики» интересен тем, что они смогут разделять риски проектного финансирования с ВЭБом. Заемщики при этом получают доступ к длинным и относительно дешевым деньгам, а значит – дополнительные аргументы в пользу развития новых высокотехнологичных производств», - отметил Сергей Горьков.

Для справки:

«Фабрика проектного финансирования» - механизм поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования с использованием инструментов синдицированного кредитования, способствующего увеличению объемов кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"