Власти Казани разрешили митинг памяти Бориса Немцова

Власти Казани разрешили провести митинга памяти убитого политика Бориса Немцова, об этом сообщает "Коммерсантъ".

Митинг пройдет 25 февраля в парке "Крылья Советов" с 7:00 до 12:00, при этом сами организаторы акции указывали в заявке временной отрезок с 12:00 до 17:00.

Напомним, организаторы хотят почтить память политика Бориса Немцова, которого убили в центре Москвы три года. Предполагается, что в акции примут участие около 500 человек.