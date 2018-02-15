В Казани построят надземный пешеходный переход возле онкодиспансера

В Казани построят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути на перегоне Ометьево -Дербышки, от улицы 8 Марта к Республиканскому онкологическому диспансеру на Сибирском тракте, 29б. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, на строительство перехода выделят более 92 млн рублей из бюджета республики.

- Длина перехода вместе с лестничным пролетом должна составить 119 метров, ширина — 8 метров, - говорится в техзадании.

Все работы должны быть завершены до 20 декабря 2018 года.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru посетил надземные переходы Казани и проверил их на чистоту, сухость, ремонт и работоспособность лифтов.