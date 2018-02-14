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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров подтвердил возможность блокировки YouTube и Instagram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров подтвердил возможность блокировки YouTube и Instagram
16+
Фото: minsvyaz.ru

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что в России могут заблокировать доступ к YouTube и Instagram из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски.

На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором политик Алексей Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель Дерипаски заявил, что обвинения лживы и что бизнесмен будет защищать свои честь и достоинство в суде. Иск подан в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, который 10 февраля вынес решение об обеспечительных мерах. В соответствии с ними Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых размещалась информация из фильма. Из-за этих же ограничительных мер могут быть заблокированы Instagram и YouTube.

- Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним может быть заблокирован, — сказал Никифоров, отмечает РИА Новости.

Позже Роскомнадзор заявил, что исключил Instagram из реестра запрещенной информации, потому что с его страниц удалили ссылки на ролик о Дерипаске. Что касается YouTube, то ведомство пока еще ждет ответа от Google.

N. Vildanov, 15.02.2018, 19:51
Тэги: Интернет
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Комментарии

ТатарчоноК15 февраля 2018, 20:15
Ютуб оставить. Коррупционеров на эшафоте по Волге..
0
3
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Горожанин15 февраля 2018, 20:22
Как ипаться, так смеяться, как рожать,так плакать. Угомонись, Дерипаска, че было то было)))
1
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Горожанин15 февраля 2018, 20:24
йохууууу!
КНДР приде, порядок наведе!
Слава бандитскому государству Роиссе!
3
0
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Дмитрий15 февраля 2018, 20:24
Руки прочь от ютуба , мерзавцы !! Вам не удасться одурачить народ !! Сейчас люди в большинстве своем уже поняли какие вы лживые негодяи !! Ни долго вам кровососам осталось !!
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

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Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
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