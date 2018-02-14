Глава Минкомсвязи Николай Никифоров подтвердил возможность блокировки YouTube и Instagram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что в России могут заблокировать доступ к YouTube и Instagram из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски.

На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором политик Алексей Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель Дерипаски заявил, что обвинения лживы и что бизнесмен будет защищать свои честь и достоинство в суде. Иск подан в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, который 10 февраля вынес решение об обеспечительных мерах. В соответствии с ними Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых размещалась информация из фильма. Из-за этих же ограничительных мер могут быть заблокированы Instagram и YouTube.

- Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним может быть заблокирован, — сказал Никифоров, отмечает РИА Новости.

Позже Роскомнадзор заявил, что исключил Instagram из реестра запрещенной информации, потому что с его страниц удалили ссылки на ролик о Дерипаске. Что касается YouTube, то ведомство пока еще ждет ответа от Google.