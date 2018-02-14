В Татарстане осудили водителя автобуса, в котором под Заинском сгорели 14 человек

Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении

В Заинске суд приговорил 56-летнего водителя автобуса Neoplan Александра Ижмукова, которого признали виновным в совершении ДТП, где сгорели 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - отметили в надзорном ведомстве.

Его признали виновным в совершении преступления по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", свою вину мужчина не признал.

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек.