Антимонопольщики обнаружили сговор молочных трейдеров в РТ при закупке сырья

УФАС по РТ возбудило дело на молочных трейдеров из-за сговора при закупке сырья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в списке значатся 10 компаний, которые в сутки закупают от 50 до 120 т сырого молока.

- С июля по декабрь 2017 года на молочном рынке наблюдалась тенденция повышения закупочных цен на сырье. Но с середины декабря ситуация изменилась в сторону снижения и продолжила идти на понижение до конца января, несмотря на то, что в зимний период надои, как правило, снижаются, а спрос остается на прежнем уровне. Оптово-отпускные цены при этом либо остаются на прежнем уровне, либо повышаются, - отметили в ведомстве.

Антимонопольщики сравнили цены на сырье с прошлогодними данными и выяснили, что цены на молоко снизились. При этом 3 из 9 крупных молокозаводов Республики Татарстан закупают молоко непосредственно у сельхозпроизводителей, а 6 предприятий – у трейдеров.

- Средние закупочные цены при покупке молока непосредственно у сельхозпроизводителей оказались выше нежели те цены, по которым молоко у сельхозпроизводителей закупают трейдеры. Переработчики берут молоко от 21 до 26,5 рублей за килограмм, трейдеры – от 18,5 до 23,5 рублей, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РТ Рустам Минниханов пообещал встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить вопрос цен на молоко. С просьбой обратить внимание на проблему к Минниханову обратился глава Атнинского района РТ Габдулахат Хакимов.

- В этом году закупочные цены на натуральное цельное молоко упали на 40% от прошлогоднего уровня. Если так пойдет, произойдет крах. Во вчерашней статье в «Сельской жизни» Ткачев пишет, что закупочная цена зависит от спроса. То, что закупочная цена зависит от спроса, это любому понятно. Если в России господствует пальмовое масло и сухое молоко — это тоже любому понятно. У меня к вам просьба, Рустам Нургалиевич: обратиться к Дворковичу, потому что Ткачев не решит вопрос. Это просьба всего зала — а то крах будет! — отметил районный глава.