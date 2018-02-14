В Татарстане женщина отсудила 100 тыс рублей за смерть матери в ДТП

В Набережных Челнах женщина отсудила 100 тыс рублей за смерть матери в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Трагедия произошла еще в феврале 2012 года. Вечером на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford Focus сбил двух пешеходов. В результате ДТП один из пешеходов скончался.

- В возбуждении уголовного дела в отношении водителя было отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, - говорится в сообщении.

Но по закону водитель должен выплатить денежную компенсацию за причиненный моральный вред. Таким образом, в пользу дочери погибшей было взыскано 100 тыс рублей.